Els Mossos d’Esquadra van desmantellar el passat 29 de juny onze plantacions de marihuana ubicades principalment a la comarca de la Selva, però també al Baix Empordà, i van detenir catorze homes i dues dones, d’edats compreses entre 21 i 56 anys, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La majoria d’aquestes plantacions estaven ubicades a xalets en urbanitzacions de la zona. Els domicilis on es va acreditar activitat delictiva eren propietat de bancs o particulars. Alguns estaven ocupats i d’altres llogats de forma legal per evitar ser objecte de processos judicials que impedissin la continuïtat del negoci.

El subministrament elèctric estava punxat i havien convertit les llars en plantacions, desmantellant pràcticament per complet de la seva distribució prèvia. Així, els responsables no dubtaven en tirar envans, fer forats per passar les instal·lacions o bé trencar portes i finestres. A la zona on es va dur a terme la investigació s’havien construït molts habitatges utilitzats com a segones residències i amb finalitats turístiques anys enrere, i que havien anat quedant abandonats, o en desús per part dels seus propietaris. Les organitzacions investigades prioritzaven els cultius «indoor» als «outdoor» perquè el medi on creixen estava controlat, sumat a la tria de varietats amb més capacitat productiva, amb el conseqüent augment de beneficis.

En aquest escenari, els membres de l’organització criminal exercien de «franquiciadors» en plantacions de marihuana, és a dir, donaven facilitats a grups criminals incipients a entrar al negoci del tràfic de drogues. En aquests casos, a canvi d’un preu prèviament establert, les primeres posen en funcionament plantacions perquè els nous grups criminals les explotin i n’obtinguin el benefici de la venda de droga. Aquesta droga pot arribar a ser adquirida, en ocasions, per la mateixa organització criminal que ha ajudat a posar en marxa la plantació. Així, les organitzacions inverteixen la estructura tradicional del negoci, un fet que comporta que la majoria dels detinguts no tinguin antecedents policials anteriors. Dels catorze detinguts, dotze no tenien cap antecedent policial, mentre que dos en tenien un i uns altres dos en tenien quatre, la majoria per fets similars. Partint de la base de la droga intervinguda a l’operatiu, el grup criminal obtenia de la venda de marihuana al mercat il·legal espanyol uns 750.000 euros anuals. En el cas que la substància fos transportada a països del nord d’Europa, aquest benefici ascendiria al voltant dels 2,2 milions d’euros.

Les detencions són fruit d’una investigació que es va iniciar el mes de febrer. Els investigadors van tenir accés a una informació segons la qual un grup de persones explotaven plantacions interiors de marihuana en diverses poblacions de la comarca de la Selva i, en un dels casos, al Baix Empordà. Els agents van iniciar vigilàncies a l’entorn dels immobles investigats, tot i la dificultat que representava la seva ubicació, ja que es tractava de llocs de difícil accés i en carrers poc transitats. Durant les indagacions policials es va poder establir l’existència dels conreus destinats al tràfic de droga per part dels investigats.

Davant les evidències de l’activitat delictiva, el 29 de juny es va dur a terme el dispositiu d’explotació de la investigació , amb un total d’onze entrades i escorcolls en domicilis situats a les poblacions de Lloret de Mar, Vidreres, Maçanet de la Selva i Romanyà de la Selva. Durant els escorcolls es van intervenir 5.832 plantes en diverses fases de creixement, així com tot el material necessari per al cultiu.