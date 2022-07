Un investigador de la Universitat de Girona (UdG) ha localitzat quinze noves espècies de plantes al·lòctones al massís de les Guilleries, tres de les quals s'han localitzat per primera vegada a Catalunya. Són dues plantes i un arbre -el lledoner xinès- originàries de l'Àsia, que s'han introduït generalment per a usos ornamentals i que han acabat al medi natural. Les altres dotze espècies són plantes rares, de les quals encara se'n té poca informació. De totes elles, tan sols una petita part s'han establert al territori. La resta, s'han trobat disperses i ara caldrà veure si desapareixen o no. Les troballes les ha fetes l'investigador expert en botànica Josep Gesti, en el marc del projecte que va obtenir el Premi de Recerca Guilleries 2021.

Les quinze espècies de plantes al·lòctones s'han trobat al sector oriental de les Guilleries. Són plantes que, fins ara, no se sabia que tinguessin presència al massís. N'hi ha dotze que ja s'havien trobat en altres punts de Catalunya, i que són espècies rares al país de les quals encara se'n té poca informació.

Però de totes les que ha localitzat Gesti, hi ha tres espècies que s'han detectat per primera vegada al país. Totes elles són originàries de l'Àsia. En concret, es tracta d'una planta entapissant que prové de l'Àsia Oriental (Ophiopogon japonicus) que s'ha trobat a diferents punts d'Anglès i Santa Coloma de Farners; d'una gramínia perenne originària de l'est d'Àsia (Miscanthus sinensis) i d'un arbre, el lledoner xinès (Celtis sinensis).

Totes les quinze espècies al·lòctones que l'investigador de la UdG ha trobat al massís de les Guilleries són plantes introduïdes (la majoria de les vegades, per a usos ornamentals). I el seu grau de naturalització, de fet, és variable. Com explica la universitat, "de fet només una petita part s'han establert al territori, mentre que la majoria hi tenen un comportament casual".

És a dir, que se'n mantinguin les poblacions a les Guilleries dependrà de la introducció repetida de llavors o fragments des dels punts on són cultivades. Les prospeccions que es realitzin en el futur permetran determinar si algunes d’elles s’acaben establint al territori, si s’hi mantenen casuals o si en desapareixen.

Projecte de recerca

La troballa de totes aquestes plantes al massís s'ha fet en el marc del projecte 'La flora vascular de les Guilleries orientals. Catàleg, caracterització florística i espècies singulars'. La recerca, que ha anat a càrrec de Gesti, va guanyar el Premi de Recerca Guilleries 2021, que atorguen la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar de la UdG, la UVic-UCC i l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Els resultats de la investigació s'han publicat en un article al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural.

La quarta convocatòria d'aquest premi de recerca està oberta fins a l'1 d'octubre. Està dotada amb 5.000 euros i l'estudi s'ha de portar a terme durant un any. Hi poden optar investigadors, tant a títol individual com col·lectiu, que presentin una proposta de recerca en temàtiques d’aigua, territori i biodiversitat centrada en el patrimoni natural de les Guilleries.