Una estructura de fusta en forma de creu i un manifest han aparegut al bell mig de la riera de Santa Coloma de Farners. El text, anònim, alerta de l’estat de l’espai natural, que enguany s’ha quedat sense aigua a la superfície, i fa una crida a la ciutadania del poble per tal d’actuar. De fet, el manifest també apel·la a la simbologia d’aquest espai, un lloc que els colomencs han utilitzat molts anys per refrescar-se durant els mesos d’estiu. «En els últims anys la riera ha patit una degradació important», recull el text, que afegeix que «no podem deixar que mori un hàbitat tan apreciable com el que tenim, entre tots i totes podem fer que la riera revisqui».

L’aigua de Santa Coloma

Interpel·lat per l’estat de la riera, l’alcalde del municipi, Joan Martí (ERC), explica que tot i que actualment no hi ha aigua superficial, sí que n’hi ha de subterrània que, en part, nodreix al municipi d’aigua potable. «És evident que és època de sequera, que la riera està sobreexplotada i que és una conca aïllada amb poques aportacions. Tot plegat fa que cada estiu tinguem problemes de sequera. Fa anys que hi treballem juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, amb tècnics i amb alguna plataforma que està col·laborant amb l’Ajuntament», subratlla el batlle.

Martí apunta que l’Ajuntament té poc marge d’actuació, principalment perquè l’òrgan que té competència per reforçar el cabal és l’ACA, i recorda que la problemàtica de la riera reapareix sempre que hi ha escassetat d’aigua: «El tema de les concessions d’aigua ve de fa centenars d’anys i fins ara no hi havia problema perquè hi havia aigua per a tothom, però quan falta aigua sempre ens posem amb qui l’utilitza... Només puc dir que totes les explotacions tenen els permisos pertinents per utilitzar aigua, i cal recordar que també hi ha moltes piscines a santa Coloma que utilitzen aigua de la riera».