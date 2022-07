Les policies locals de Blanes i de Lloret de Mar (Selva) han detingut un traficant de drogues que va protagonitzar una persecució de pel·lícula. Va passar aquest dilluns a la tarda. L'home, que conduïa un tot terreny de gamma alta, va fugir de la policia al centre de Blanes. Mentre els agents el perseguien, va circular a tota velocitat fins que va punxar una roda, va provar de fugir a peu i la policia el va poder arrestar. A dins del cotxe, amagada dins de dues maletes, hi portava droga per valor de 84.000 euros. I no només això. Els agents també li van trobar 20.500 euros en efectiu, 100 rubles russos i tres jocs de matrícules falses (que fixava amb imants al damunt de les originals). Després de passar davant del jutge, ja ha ingressat a presó.

Els fets van tenir lloc ahir quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda. Un caporal de la Policia Local de Blanes va fixar-se en el conductor d'un tot terreny de gamma alta i li va semblar que podria ser un delinqüent habitual a qui se li havia retirat el carnet. Per això, va decidir-li donar l'alto quan circulava per la plaça dels Països Catalans. El conductor, però, va fer cas omís a l'ordre del policia i va fugir a tota velocitat. El caporal va començar a perseguir-lo en moto i va demanar reforços per l'emissora. Fins a tres motoristes més i dos cotxes patrulla van afegir-se a la persecució. El fugitiu va circular per diversos carrers fins que va enfilar la GI-682 en direcció a Lloret de Mar. Aquí, abans d'arribar al municipi, dos motoristes de la Policia Local de Lloret van afegir-se a la persecució. El sospitós va enfilar per un camí de sorra de direcció única que hi ha entre Blanes i Lloret, però va haver de deixar el seu cotxe abandonat perquè va rebentar roda. El caporal de Blanes que el perseguia en moto, i un altre de Lloret de Mar van començar a córrer darrere el fugitiu i el van aconseguir detenir. Abans que l'emmanillessin, però, l'home s'hi va resistir de manera activa. En un principi, se'l va acusar d'un delicte de conducció temerària. Però, poc després, a aquest se n'hi van afegir d'altres. Droga i matrícules falses Els policies van escorcollar el detingut i van trobar-li fins a 20.557 euros en efectiu i 100 rubles russos al damunt. A més, dins el maleter del tot terreny es van localitzar cinc maletes. Tres estaven buides, i suposadament havien contingut droga que el traficant ja havia venut. Però a les altres dues hi havia 14 bosses de cabdells de marihuana (cadascuna, d'un quilo de pes). Es calcula que el valor de la droga al mercat negre és de 84.000 euros. Al maleter els policies també hi van trobar una màquina per envasar al buit, una bàscula de precisió i pebre (que dificulta que els gossos detectors localitzin la droga). També hi havia diversos jocs de matrícules espanyoles falses. Totes, de la mateixa mida que les del tot terreny que conduïa el fugitiu. Els agents van comprovar com, de fet, el cotxe era originari de Lituània, i que el detingut anava fixant els diferents jocs de plaques falses amb imants damunt les altres. Al detingut se l'acusa de delictes contra la salut pública, falsificació de documentació, conducció temerària, resistència i desobediència a agents de l’autoritat, així com conduir un vehicle a motor sense haver obtingut mai el corresponent permís per fer-ho. Com que quan el van detenir no portava cap documentació al damunt, la policia li va prendre les empremtes dactilars i les ha enviades a les autoritats de Lituània perquè en confirmin la identitat. L'home ha passat la nit a les garjoles de comissaria i aquest dimarts ha passat a disposició judicial. Després de prendre-li declaració, el jutjat l'ha enviat a presó.