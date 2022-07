El condemnat a 15 anys de presó per matar d'una coça al cap el turista italià a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 2017 ha fugit de la justícia.

Aquest dimecres hi havia fixada a l'Audiència de Girona una vista per resoldre si Rassoul Bissoultanov, que fins ara estava en llibertat perquè havia complert el temps màxim en preventiva, ingressava de nou a presó fins que la sentència sigui ferma. El processat, però, no ha comparegut. Per això, el fiscal i les acusacions han sol·licitat al tribunal que dicti una ordre internacional de detenció i ingrés a presó. L'Audiència, seguint el veredicte del jurat popular, el va condemnar com a autor d'un delicte d'assassinat.