La policia espanyola ha desarticulat un grup criminal d'origen albanès dedicat al cultiu i distribució de marihuana a les comarques de Barcelona, Tarragona i Girona. La investigació va iniciar a finals de 2021, i al gener d'enguany va permetre detenir els dos responsables d'una plantació en una casa de Castellbisbal (Vallès Occidental) amb 1.264 plantes i 32 quilos de cabdells. Més tard es va localitzar una altra casa al Vendrell (Baix Penedès), amb maquinària però sense producte i on s'hi van detenir dues persones més, i al maig es va intervenir en una altra casa de Caldes de Malavella, on hi van trobar 122 plantes, 76 quilos de cabdells i set persones, que van quedar detingudes com a responsables de la plantació.

Als onze detinguts se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric, donat que estaven connectats a la xarxa elèctrica de manera il·legal.