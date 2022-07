Nou capítol «rocambolesc» del procés judicial contra el condemnat a 15 anys de presó per matar un turista italià en una discoteca de Lloret de Mar l'agost del 2017. El responsable de propinar una coça mortal al jove s’ha evadit de la justícia i per ara ningú sap on és.

El ja condemnat a 15 anys de presó s’havia de presentar ahir en una vista a l’Audiència de Girona per decidir si se li acordava presó provisional fins que la sentència no sigui ferma -poden passar anys-. Davant d’aquesta situació, les acusacions van demanar al tribunal de la secció quarta, que porta el cas, que emeti una ordre internacional de cerca i captura. Tenint en compte, però, que Itàlia també el reclama, ja que entén que és el competent per jutjar-lo perquè la víctima és italiana, podria repetir-se el conflicte competencial obert entre ambdós països.

El seu advocat, Carles Monguilod, assegura que no sap on ha anat, i que fa dies que no hi té contacte. «A mi sempre m’ha dit que considera injusta la condemna perquè és innocent, i és possible que li hagi agafat por a la justícia», va valorar a aquest diari. Amb tot, sosté que «crec que si s’hagués presentat l’haurien mantingut en llibertat». Monguilod està ultimant el recurs contra la sentència que va condemnar Rassoul Bissoultanov a 15 anys de presó per assassinat, ja que entén que és excessiva.

Francesc Co, advocat de la família de la víctima, personada com a acusació particular, posa de manifest l’angoixa i la preocupació de la família per aquest nou embat. D’altra banda, indica que està «satisfet» perquè es qualifiquessin els fets d’assassinat, però matisa que la pena és «massa pobre i ajustada al mínim». Per això, també recorrerà la sentència. Una posició semblant a la de l’acusació popular, encapçalada per l’associació d’oci nocturn Spain Nightlife i FECASARM, que també recorreran la sentència. El seu representant, Quim Boadas, assegura que se senten «indignats» per la incompareixença del condemnat i que «s’ha demostrat que hi havia voluntat de fuga».

L’advocat assenyala que «no comparèixer davant un tribunal quan saps que has matat algú és una manca de respecte» i recorda que aquest cas va «perjudicar» la imatge del sector. La sentència va desestimar la petició d’indemnització de les entitats en titllar la petició d’«arbitrària». Sobre això, Boadas critica que «no és un caprici demanar responsabilitat pel dany al sector, i volem evitar que torni a passar».

La setmana passada, la secció quarta de l'Audiència de Girona va condemnar Rassoul Bissoultanov, a 15 anys de presó, la pena mínima pel delicte, perquè entén que la puntada de peu va ser "sobtada" i en cap cas premeditada. L'acusat s'enfrontava a una pena de fins a 25 anys.

Judici paral·lel a Itàlia

En aquests moments, el tribunal de Roma també està celebrant de forma paral·lela un judici contra Bissoultanov, tot i no comptar amb l’acusat. Les autoritats italianes l’havien extradit el juny passat mentre viatjava a França a renovar documentació i esperaven poder-lo jutjar, demanant-li una pena de cadena perpètua. Amb tot, van alliberar-lo per un error en l’ordre de presó provisional i Bissoultanov va aprofitar per tornar cap a Girona.

Els fets van tenir lloc el 12 d’agost de 2017 a la discoteca St Trop de Lloret, quan després d’una baralla el condemnat va propinar una coça mortal al jove. Un cop detingut, Bissoultanov va estar en presó provisional quatre anys en espera de judici. El procediment judicial va patir diversos contratemps i retards (i la pandèmia pel mig) que van obligar l’Audiència a alliberar-lo perquè s’havia superat el termini màxim que podien tenir-lo entre reixes. Va ser durant aquest parèntesi entre l’alliberament i el judici quan va ser extradit a Itàlia. Finalment, l’Audiència de Girona el va poder jutjar el juny, i un jurat popular va decidir que és responsable d’un delicte d’assassinat.