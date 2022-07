Els militants d’Esquerra Republicana de Santa Coloma de Farners han escollit avui Joan Casalprim com a nou cap de llista per a les properes eleccions municipals del 2023. El mes de març, ERC va aprovar que Joan Martí, actual alcalde, liderés la candidatura. No obstant això, fa dues setmanes, Martí va renunciar i es va iniciar el procés per a trobar nou candidat.

Nascut a Santa Coloma de Farners l’any 1975, Joan Casalprim Busquets és llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l’any 1999 exerceix de professor al col·legi Bell-lloc del Pla de Girona. També va ser president de la Confraria de la Ratafia del 2014 al 2021. L’assemblea, que s'ha celebrat avui al local d’Esquerra, ha comptat amb la presència del president de la comarcal de la Selva, Albert Sanz, que ha animat al grup municipal a continuar treballant en la transversalitat del projecte republicà. El president de la Federació Regional de Girona, Pau Presas, també ha assistit a l’assemblea. L’actual alcalde colomenc, Joan Martí, ha aprofitat l’acte per remarcar que «la voluntat d’aprendre, la passió per la seva ciutat i les ganes de treball al servei de la gent són qualitats que defineixen a la perfecció en Joan Casalprim». Casalprim ha explicat que està «molt content d’afrontar aquesta nova etapa, liderar un projecte polític com el d’ERC-SCF és tot un privilegi i un orgull». «Des de fa molts anys, ERC-SCF ha fet una gran tasca a l’Ajuntament, ja sigui a l’oposició o al govern, i encarem aquestes properes eleccions amb la voluntat de seguir treballant per Santa Coloma amb la mateixa intensitat i dedicació, però amb un equip renovat, preparat i il·lusionat», ha afegit. «Vull aprofitar per agrair tot l’esforç i la constància d’aquest gran equip. Avui comença una nova etapa amb noves cares, però amb la màxima il·lusió i el recolzament i l’experiència dels nostres predecessors. Volem una Santa Coloma de Farners republicana, igualitària, de tothom i per a tothom. Ens omple d’orgull veure d’on venim i de responsabilitat per els projectes que queden per fer a la nostra estimada ciutat», ha conclòs.