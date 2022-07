Lloret, un pas més per acabar el camí de ronda

El municipi de Lloret de Mar està a punt de veure finalitzat el tram del camí de ronda entre les platges de Lloret i de Fenals. L’Ajuntament ha anunciat l’adjudicació del tercer tram d’aquest tros del camí per un import de 214.531 euros a l’empresa Op Brossa S.A. Les obres d’aquest tercer tram s’iniciaran a finals de juliol i tenen una durada prevista de tres mesos. El projecte per tenir aquesta via finalitzada es va dividir en tres fases i es va iniciar fa gairebé tres anys. La primera fase va unir la platja de Lloret amb Cala Banys; la segona Cala Banys amb el Castellde Sant Joan; i la tercera uneix el Castell de Sant Joan amb la platja de Fenals.

Un llarg procés

L’alcalde del municipi, Jaume Dulsat, explica que l’execució de la darrera fase s’ha allargat perquè ha implicat un procés d’expropiació. «Aquest tercer tram és el més desconegut perquè travessa una propietat privada. En el seu moment no vam poder arribar a un acord amb els propietaris, tot i que ho vam intentar, i això va acabar al contenciós que ens va donar la raó. Un cop el tribunal va fixar el preu d’expropiació, ara per fi podem acabar la licitació». L’esmentat terreny va costar a l’Ajuntament 119.687 euros i va ser expropiat a la societat mercantil InverBrava SA., una expropiació que va finalitzar a principis de 2022.

Segons el batlle, la fase d’obres del tram entre Cala Banys i el Castell de Sant Joan també va implicar un procés de negociació amb un propietari tot i que, en aquest cas, es va arribar a un acord amb la propietat. «En aquest tram hi ha un establiment i per no arribar a una expropiació ens vam posar d’acord. Ells van fer un parell de peticions sobre el mirador i alguns punts, vam acordar el traçat i vam pactar una cessió», recorda Dulsat.

Reconversió turística

L’alcalde de Lloret es mostra satisfet per l’adequació del camí de ronda, ja que, apunta, «és un gran atractiu turístic» que s’ajusta al turisme familiar i esportiu: «Fa molt temps que perseguim això. Els camins de ronda sempre són molt complicats perquè impliquen informes mediambientals, reconversions, etcètera. Val a dir que aquesta actuació forma part del pla operatiu de reconversió turística. Els camins de ronda són un producte molt buscat i valorat pels turistes i pels vilatans perquè revaloren l’entorn, l’esport, la vida saludable i els camins que uneixen les diferents platges. Per tant, poder dir d’aquí a tres mesos que el tram entre Fanals i Lloret estarà acabat doncs és una satisfacció», conclou Dulsat.

El tram nord, pendent

Pel que fa al tram nord del camí de ronda, que passa per Canyelles, des de l’Ajuntament apunten que s’ha pressupostat l’estudi ambiental per desenvolupar-lo, tot i que segueix el litigi judicial amb els propietaris de Can Juncadella, que continuen tenint seguretat privada per allunyar als excursionistes de la zona.