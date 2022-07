Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'una dona aquest migdia a Maçanet de la Selva. Segons fonts properes al cas, un fill hauria assassinat a la seva mare en un domicili particular del Veïnat de Torre Marata i després hauria fugit de la masia amb un quad. Al voltant de les tres de la tarda, però, un important desplegament dels Mossos d'Esquadra, amb helicòpter inclòs, ha detingut l'home a la zona de Massanes.

L'home de 32, que podria haver patit un brot psicòtic, hauria matat a la seva mare amb una arma blanca. Familiars de la dona haurien traslladat la dona encara viva fins a una ambulància del SEM que té la base a la piscina del poble on, però, no haurien pogut fer res per salvar-li la vida.