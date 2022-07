Si un periodista, biòleg, botànic, etcètera dona a conèixer a l’opinió pública la troballa de quinze espècies no habituals en la flora d’un territori amb la primera part del títol que encapçala aquest escrit, és molt probable que, d’alguna manera, les estigui estigmatitzant. Si per contra, la notícia es fa pública amb un encapçalament com la segona part del títol, en propiciarà, possiblement, una millor acceptació.

He pensat en tot això a propòsit de la descoberta que ha fet l’investigador expert en botànica Josep Gestí al massís de les Guilleries i amb el que ha obtingut el Premi de Recerca Guilleries 2021 que, entre altres entitats, atorga l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. El senyor Gestí ha trobat a la nostra comarca una quinzena d’espècies procedents de regions molt llunyanes. Concretament, tres d’elles originàries d’Àsia no havien estat detectades mai al nostre país. Entre les quals una planta entapissant que ha trobat prop d’Anglès i Santa Coloma de Farners.

L’augment exponencial de viatges i desplaçaments d’aquests darrers anys ha propiciat que, per un mecanisme o un altre, arribessin aquí les llavors d’aquestes quinze espècies no autòctones. Com explica l’investigador premiat, ara, amb més o menys possibilitats d’arrelar definitivament, ja formen part d’alguns dels nostres paisatges o micro-paisatges .

M’ha agradat que en el seu treball, Gestí parli de plantes no-autòctones i no de plantes invasores. Un concepte, aquest darrer, que molts experts, científics , tècnics de medi ambient, etcètera fan servir per definir tot allò que originalment no es trobava al territori. I encara més, quan sovint aquests mateixos tècnics i/o experts les consideren a totes (n’hi ha que ho són i n’hi ha que no) intrínsecament nocives o perjudicials, impulsant-ne l’extinció.

Si en el món animal s’apliquessin els mateixos criteris supressors (aniquiladors?) que alguns apliquen a les plantes invasores no tindríem ni crancs blaus al Delta de l’Ebre, ni truites irisades o lluços de riu en moltes conques fluvials. I si anant encara una mica més enllà, ja en l’esfera de les relacions humanes, es consideressin i es tractessin com a ciutadans invasors tots aquells que provinents de països més o menys llunyans arriben a casa nostra per buscar-se la vida intentant arrelar, estaríem primant la xenofòbia i el racisme abans que una solidaria diversitat.

D’entrada estic content de tenir quinze noves plantes no-autòctones a La Selva! ( ja es veurà si algunes són o no són perjudicials per la flora autòctona). Em compensa de la tristesa que em produeix veure com s’han anat morint i degradant tantes figueres de moro (invasores?) atacades per la cotxinilla cotonosa (també invasora?). Quan, fa uns anys, prolífiques, esveltes i saludables formaven part a bastament dels meus paisatges habituals, no m’hagués pogut imaginar mai el trist final al que es veurien abocades. Entre altres causes, per haver arribat de lluny.