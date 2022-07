El jutjat ha decretat presó sense fiança per a l'home que va matar la mare a ganivetades a Maçanet de la Selva. La causa està oberta per homicidi. La investigació situa el crim dissabte al matí quan el detingut va assestar diverses ganivetades amb una navalla a la víctima. L'autòpsia ha determinat que les ferides mortals van ser a la zona del coll i li van seccionar vasos importants. Tot i que el pare de l'investigat va buscar ràpidament atenció mèdica, no van poder fer res per salvar-li la vida a la dona. Segons fonts properes al cas, feia dies que l'arrestat creia que els seus familiars eren sicaris que el volien matar. El dia abans dels fets va anar a urgències psiquiàtriques a l'hospital Santa Caterina, però no el van ingressar.

El detingut ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, en funcions de guàrdia. Tenint en compte la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança. Segons informa el TSJC, en aquest moment la causa està oberta per un delicte d'homicidi. Cap a les 11.50 del matí del 16 de juliol, el 112 va rebre l'avís que el conductor d'un turisme demanava assistència mèdica urgent per a la seva dona, a qui duia a l'interior del vehicle mentre demanava ajuda. En paral·lel, l'home va poder arribar fins a la base del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la localitat, però els sanitaris ja no van poder fer res per salvar-li la vida a la víctima, que tenia múltiples ferides, sobretot a la zona del coll.

Davant les evidències d'una mort violenta, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial del Girona es va fer càrrec del cas. El marit de la víctima i pare de l'investigat va explicar que havia estat el seu fill qui havia atacat la dona quan estaven a casa. En aquell moment, la policia ja no va trobar el sospitós al domicili perquè havia fugit amb un quad i van muntar un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo. El van trobar unes hores després circulant per la carretera GI-555 a l'altura de Massanes i el van arrestar. Segons fonts properes al cas, la família de l'investigat explica que feia uns dies que l'home, de 33 anys, deia que uns sicaris el perseguien. El dia abans dels fets, va anar conduint un camió fins a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners dient que la seva família el volia matar. El seguien el seu pare i el seu cunyat que temien que es pogués fer mal i, segons les mateixes fonts, entre ells i els policies van aconseguir convèncer-lo per anar a urgències psiquiàtriques a l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès).

L'investigat va demanar que l'acompanyessin el germà i la mare fins al centre hospitalari. Un cop allà, els professionals el van visitar, però van descartar que ingressés. Fonts de la investigació assenyalen que el processat, en el moment de visitar-se a l'hospital, duia una arma blanca tipus navalla a la mà. Els professionals li van donar l'alta i van acordar seguir tractament ambulatori. La investigació indica que els familiars el van estar vigilant, ja a casa, tota la nit. L'endemà al matí, l'investigat va dir que anava a donar menjar als gossos. La seva mare el va seguir per comprovar que estigués bé. Va ser aleshores quan el processat la va atacar amb una arma, segurament una navalla, causant-li nombroses ferides. Després de perpetrar l'agressió, va tornar i li va dir al seu pare «ja està papa, ja he matat al sicari». L'autòpsia ha determinat que la víctima tenia més d'una trentena de ferides, entre talls i contusions. Les que li van causar la mort serien les ganivetades que li va assestar al coll, seccionant-li vasos importants.

El processat s'ha acollit al dret a no declarar, però hauria reconegut els fets en declaracions espontànies a un altre home a les garjoles de comissaria i als forenses que l'han avaluat per comprovar si estava orientat i tenia un discurs coherent i, per tant, estava en condicions de passar a disposició judicial. D'acord amb la petició del fiscal Víctor Pillado, el jutjat ha acordat presó provisional sense fiança perquè considera que, tot i que hi ha antecedents sobre que l'investigat feia dies que patia al·lucinacions, cap professional va ordenar un internament no voluntari i l'home va intentar desfer-se de proves just després dels fets i fugir. Per això, el jutjat l'envia a presó a l'espera que li facin les avaluacions pertinents per comprovar si tenia les capacitats volitives i cognitives afectades o anul·lades per algun trastorn mental.