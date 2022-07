Sils ha dictat un ban prohibint l'ús d'aigua de l'aixeta per a usos recreatius, regs o piscines. L'alcalde, Eduard Colomé, explica que al llarg del cap de setmana hi ha hagut consums «rècord» i això ha afectat les reserves. Per exemple, el pou de les Comes ha passat del 78% al 12% en tres dies. Això ha provocat problemes a una quarantena de llars de les Comes i Vallcanera que han patit talls d'aigua. «Restringim l'ús a tot el municipi», diu l'alcalde que remarca que s'han revisat les instal·lacions i no s'han detectat fuites: «El problema és que s'està consumint més aigua de la que es regenera». L'ajuntament ha repartit garrafes als domicilis afectats pels talls i preveu que al llarg del dia es restableixi el subministrament.

El ban recull que l'escassetat d'aigua als aqüífers del municipi i la manca de pluges dels darrers mesos han provocat que les reserves dels pous que abasteixen la població han baixat «fins a situar-se a nivells d'excepcionalitat que no s'havien donat en els darrers anys». Per això, l'ajuntament aplica restriccions en l'ús d'aigua potable i només estarà permès per a abastament domèstic. L'ajuntament prohibeix utilitzar l'aigua potable de la xarxa per regar jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives; regar o netejar vials, carrers i voreres; omplir piscines, estancs i fonts. També tanca fonts per al consum humà que no tinguin elements automàtics de tancaments i prohibeix la neteja amb mànega de vehicles exceptuant les d'empreses que s'hi dediquin.

«Aquest ajuntament demana la cooperació de la ciutadania per poder normalitzar l'abastament d'aigua mitjançant el compliment d'aquestes normes fins a l'aixecament de les restriccions», conclou el ban. L'alcalde de Sils, Eduard Colomé, ha remarcat que l'ús d'aigua per a necessitats domèstiques està garantit, però exposa que han adoptat aquestes restriccions pel descens en pocs dies de les reserves d'aigua, sobretot després de detectar consums «rècord» aquest cap de setmana. Hi ha una quarantena de llars de les Comes i Vallcanera que han patit talls de subministrament.

Aquest dilluns dues brigades de la companyia han revisat els pous de les zones i han descartat que hi hagi fuites o problemes estructurals: «El problema és que s'està consumint més aigua de la que es regenera, sobretot el cap de setmana i en plena onada de calor». Com que tampoc hi ha previsió de pluja a l'horitzó, Colomé ha exposat que esperen que les restriccions serveixin per recuperar les reserves hídriques. L'ajuntament espera que al llarg del dia se solucionin els talls que hi ha hagut en algunes cases i que no calgui mobilitzar camions cisterna per repartir aigua. Mentrestant, hi han repartit garrafes als domicilis afectats. «Mantindrem les restriccions a tot el municipi uns dies, a veure si podem regenerar una mica la capacitat d'abastament i arribar a nivells que permetin aixecar-les», ha conclòs l'alcalde.