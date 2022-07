El 50è aniversari de l’emblemàtic castell de focs d’artifici llueix aquest any un cartell de primer nivell. Seran en total, cinc intenses i potents nits de llum sota les estrelles que aniran a càrrec de les principals empreses piroctècniques que actuen en l’actualitat.

Un dels ingredients centrals del cicle festiu, que compta amb un programa propi, és el 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes. Aquest any les dates del concurs que sempre reuneix a milers de persones són del 22 al 26 de juliol.

Des de l’Ajuntament de Blanes s’ha apuntat que per «significar encara més tan assenyalada efemèride, a diferència del què s’havia estat fent fins ara, aquest 2022 s’ha fet una tria de les millores pirotècnies» que exhibiran els seus millors espectacles durant cinc nits.

Les xifres avalen el prestigi del concurs de focs de Blanes. Per exemple: el certamen compta amb un pressupost de 172.000 €, dels quals 120.000 € són pels trets de les cinc pirotècnies (cadascuna percep 24.000 €); 44.000 € són per despeses d’organització; i 8.000 € per als premis del concurs. Igual que en les anteriors edicions, hi ha dos premis: 6.000 € per qui es classifiqui en primer lloc, i 2.000 € pel segon premi.

Per completar els premis en metàl·lic, el primer classificat també rebrà un trofeu coincidint amb el primer dia de la Festa Major 2022, formant part del Pregó d’Inici de Festes, així com dos contractes en perspectiva: per tornar a participar al certamen blanenc i per tancar la Festa Major de Santa Cristina a Lloret de Mar l’any vinent.

Tot plegat són prou al·licients per una vegada més tornar a situar les nits de Blanes en una de les ofertes més espectaculars de la Costa Brava.