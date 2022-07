Els Mossos d'Esquadra han denunciat el pilot d'una autocaravana per acampar a tocar d'una carretera pròxima al pantà de Susqueda on està totalment prohibit i fer-ho en aquests moments, quan hi ha un alt risc d'incendi a la zona. L'usuari del vehicle estava a més, aturat a tocar d'una àrea boscosa.

Es dona el cas que els agents de la comissaria de Santa Coloma el van trobar ahir al migdia quan tenia un fogonet de gas encès per cuinar i també, li van trobar que tenia un generador de benzina en funcionament, a tocar de la zona forestal. Davant dels fets i com que hi ha alt risc d'incendi, se'l va denunciar via administrativa per acampar en àrea prohibida i el van fer marxar del punt on eren.