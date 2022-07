Dos joves poden acabar amb una multa de 3.000 € per fer pintades a Lloret

Dos joves poden acabar amb una multa de 3.000 euros per fer pintades a diversos punts de Lloret de Mar.

La Policia Local els va poder identificar fa uns mesos i els considera autors de 300 pintades. En aquest moment el cos policial està fent la investigació morfològica per estipular la sanció final que els pertocarà als dos individus.

Els dos presumptes autors signen amb els pseudònims More i Skinny. Es tracta de dos joves majors d'edat i veïns de la població.

Ambdós s'han dedicat a fer pintades en diversos punts del municipi: en mobiliari urbà i façanes tant d'equipaments públics com privats.

Havien "embrutit" el municipi amb els seus gargots i això els pots costar car ara. Arran dels fets, la Policia Local de Lloret de Mar els ha obert un expedient sancionador que pot finalitzar amb una multa que pot arribar als 3.000 euros.

La investigació policial va començar fa mesos i el mes d'abril els van enxampar in fraganti. S'enfronten a una sanció que pot arribar als 3.000 euros per cadascun per la seva conducta incívica i danys al mobiliari urbà.

L'ajuntament per la seva banda, ha netejat les pintades d'aquests incívics i segons ha relatat a Nova Ràdio Lloret el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Saïs en façanes i persianes privades ha de ser el propietari qui ho demani a l’Ajuntament.