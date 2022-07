La festa de Santa Anna de Blanes té l’afegit aquest any que el seu tradicional concurs de focs d’artifici, reconegut a nivell internacional, arriba a la seva cinquantena edició. La competició reunirà a les cinc principals empreses que fan espectacles de foc i pòlvora i tindrà lloc entre el 22 i el 26 de juliol. La festa continuarà fins al 28 de juliol amb el tradicional Aplec de l’Amor.

La festa tindrà els noms propis de Quim Masferrer, que portarà el seu espectacle «Bona gent» o els concerts de Suu o Buhos. La diversió per a tots els gustos està assegurada en els diferents escenaris que es repartiran pel nucli urbà. Qui s’encarregarà de fer el Pregó d’Inici de Festes, que tindrà lloc el 21 de juliol a 2/4 de 8 del vespre serà la Fundació Carl Faust, que gestiona un dels indrets més visitats de Blanes: el Jardí Botànic Marimurtra. L’Ajuntament de Blanes vol reconèixer d’aquesta manera la tasca feta per aquesta entitat en un dels paratges més bonics de la Costa Brava.

Durant la presentació dels actes celebrada fa uns dies, des de l’Ajuntament es va informar que s’havia encarregat el pregó a l’entitat «per la important tasca científica que s’hi desenvolupa, reconeguda internacionalment, així com pel lligam de la institució amb el municipi. D’altra banda, també s’ha tingut en compte la projecció exterior de Blanes que ha contribuït a refermar el recinte a l’aire lliure, ja que cada any acudeixen al jardí milers de visitants». Després del pregó serà el torn d de l’actuació de l’actor selvatà, Quim Masferrer.

A partir de la lectura del pregó es donarà inici oficial als actes festius. Segons s’ha informat des de l’Ajuntament la gent podrà gaudir de diversos escenaris. El programa de la Festa Major de Santa Anna inclou un ample ventall d’actuacions i activitats per a tot tipus de gustos i edats, allotjats en escenaris repartits arreu de diversos indrets. Cada ingredient del cicle festiu ja té un emplaçament adreçat a un determinat públic en funció de l’escenari on es fa. Hi ha 7 emplaçaments principals: quatre d’ells són els Escenaris ‘Festa Major’ de la Plaça dels Dies Feiners i de darrere el CAP-2.

També cal comptar amb l’Escenari Ensorra’t de la platja central, on hi ha el Festival de Música Jove; i l’Escenari Infantil a la Plaça dels Dies Feiners. Els tres restants estan regentats per entitats: l’Associació Cultural Joan Comorera (a l’antic Camp de Futbol), el Festival Korre que Token (a la Plaça d’Espanya) amb l’Esbart Joaquim Ruyra; i la Casa de Andalucía de Blanes, a la Plaça dels Països Catalans.

Després de dos anys de restriccions la festa ha recuperat la seva normalitat, així com també el concurs de focs artificials. En aquest sentit, des de l’Ajuntament blanenc s’ha informat que el diumenge 24 de juliol la colla de Diables Sa Forcanera protagonitzarà un altre dels actes de la festa que més adeptes aplega: el correfoc que començarà a 2/4 de 12 de la nit. Pel que fa a la programació musical durant cinc dies , del dijous 21 fins al dilluns 25 de juliol, hi haurà quatre nits de música en directe, i una altra amb música a càrrec de DJ’s.

Les actuacions començaran a ¼ de 12 de la nit, llevat del primer dia, que es farà a 2/4 d’11, ja que encara no haurà començat el Concurs de Focs d’artifici. Els concerts acabaran a les 3 de la matinada el primer dia, allargant la sessió fins 2/4 de 4 amb música ambient, mentre que des del divendres fins a dilluns, acabaran a 1/4 de 4 de la matinada, continuant amb música ambient fins a 2/4 de 5.