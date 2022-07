Seran cinc nits on l’espectacle pirotècnic està totalment garantit. L’Ajuntament de Blanes ha establert que l’empresa guanyadora del 2019, Pirotècnia Valenciana de València, participarà aquest 2022 el tercer dia de focs, més concretament el diumenge 24 de juliol.

Com és tradicional des que es va instaurar el certamen pirotècnic, cadascuna de les cinc nits, l’espectacle començarà a 2/4 d’11 de la nit, i els efectes de llum, soroll i color, es llençaran des de la platja de Sa Palomera. Aquest és el punt on es reuneixen cada nit milers i milers de persones que no es volen perdre el detall del llançament dels coets i petards. El cert és que el castell es pot divisar des de diferents punts de Blanes i des de molts punts elevats.

El calendari del 50è concurs internacional de focs d’artifici de la Costa Brava 2022 -nom oficial com es coneix el concurs blanenc- és el següent: el pròxim divendres 22 de juliol obrirà oficialment la competició la Pirotècnia Caballers FX Global Foc que prové de València; la següent nit, la del 23 de juliol, serà el torn per la Pirotècnia Hermanos Fernández de Murcia; el dia 24 de juliol actuarà la Pirotècnia Valenciana de València mentre que el 25 qui serà l’encarregada de presentar el seu espectacle serà la Pirotècnia FA del Mediterrani també de València. El concurs es tancarà l anit del 26 de juliol amb la participació de la Pirotècnia Zaragozana de Saragossa.

Segons s’ha informat des de l’Ajuntament el veredicte del concurs s’emetrà el dimecres 27 de juliol, l’endemà que s’hagi fet el darrer tret, en un acte públic que tindrà lloc al Teatre de Blanes a partir de les 7 de la tarda. La tria de les dues empreses que s’enduran el primer i segon premis es farà a través de les votacions dels membres de la Comissió Tècnica (12 persones) i el Jurat Popular (38 persones). «Les pròpies pirotècnies valoren molt positivament aquesta fórmula, ja que entenen que els seus espectacles tenen un component popular indiscutible, però també cal que es puguin valorar les novetats i elaborades composicions que dissenyen per lluir al cel», segons diu l’organització.