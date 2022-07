Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Farners amb la col·laboració de la Policia Local del municipi van detenir el 19 de juliol dos homes, de 31 i 52 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Mesos enrere la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria va tenir coneixement que en els baixos d'un bloc de pisos d'aquesta població, hi podria existir un punt de venda de substàncies estupefaents on els compradors serien joves del poble d'entre 16 i 20 anys.

Amb aquesta informació es va iniciar una investigació i un cop obtinguts els indicis necessaris es va demanar una autorització judicial per accedir a l'habitatge. El matí del dia 19 de juliol es va dur a terme l'entrada i perquisició per part de la Unitat d'Investigació de Santa Coloma de Farners juntament amb l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona. En el moment de l'entrada a l'interior del pis hi havia dues persones. Es van escorcollar totes les estances i es va localitzar 32 embolcalls i 265 grams de marihuana preparats per la venda, 3.415 euros en monedes, una bàscula de precisió i uns quaderns amb anotacions de compradors i imports. Davant d'aquests fets, es van detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els detinguts, sense antecedents, van passar el dia 20 de juliol a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.