La fiscalia ha mantingut la petició de 81 anys de presó per al veí d'Arbúcies (Selva) acusat d'abusar sexualment de deu menors, segons fonts judicials. El judici, que va començar dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona i s'ha fet a porta tancada, ha quedat vist per a sentència. L'acusat ha declarat aquest dijous i només ha respost a les preguntes de la defensa. El processat ha negat les acusacions i ha assegurat que mai va fer cap tocament ni fregaments amb el penis als genitals de cap de les menors. La defensa, encapçalada pel lletrat Bernat Pladevall, demana l'absolució i sosté que la fiscalia i la investigació policial han volgut «pintar l'acusat com un depredador sexual» quan, assegura, no hi ha cap prova que ho acrediti.

Al final del judici, la fiscalia ha mantingut la petició de condemna perquè considera que ha quedat acreditat que l'acusat s'oferia a fer classes particulars gratuïtes a les víctimes, que provenien de famílies en una «situació precària», per guanyar-se la confiança dels pares. D'aquesta manera, i oferint regals a les nenes, hauria fet tocaments i fregaments amb el penis als genitals de les menors. Segons l'acusació, els abusos van tenir lloc entre el 2013 i el 29 de juliol del 2019, quan la mare d'una de les nenes l'hauria sorprès in fraganti.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, la nena que aleshores tenia 7 anys, la seva mare i el marit de la dona estaven a casa del processat. Cap a dos quarts de set de la tarda, l'acusat va fer anar la nena a una habitació on tenia lliteres. Un cop allà, li va abaixar la roba, li va llepar els genitals i li va fer fregaments amb el penis. La mare va entrar en aquell moment a l'habitació, el va enxampar i va denunciar els fets. Segons va transcendir en el moment dels fets, la Policia Local i els Mossos van detenir el sospitós, que va ingressar a presó després de passar a disposició judicial.

Arran d'aquesta denúncia s'haurien descobert els suposats abusos a nou menors més. Segons la fiscalia, el processat es va aprofitar de la confiança que li dipositaven els pares de les menors i de la innocència de les nenes per abusar d'elles de manera continuada: «Les despullava i les tombava de bocaterrosa per, a continuació, friccionar el seu penis contra els genitals de les petites. També els hi feia petons a la boca, tocaments als pits i l'obligaven a tocar-li el penis, introduint-lo després a la boca de les menors», exposa la fiscal que considera que «aquestes conductes es van repetir amb freqüència». Una de les víctimes té una discapacitat reconeguda del 85%.

L'acusat ha declarat al final del judici. Segons ha explicat el seu advocat, Bernat Pladevall, només ha respost a les preguntes de la defensa i ha negat totes i cadascuna de les acusacions. El lletrat remarca que el processat ha explicat que va establir relacions d'amistat amb les famílies perquè es coneixien del poble i que, a través d'aquest vincle, sempre s'intentaven «ajudar». Per això, s'oferia a fer classes de reforç escolar en algunes matèries. L'acusat ha afegit que, en aquestes classes, tant hi havia nens com nenes. El processat ha dit que mai va fer tocaments a les petites i que, de fet, per a ell eren com «les netes que mai va tenir».

La defensa lamenta que tant la fiscalia com la investigació dels Mossos d'Esquadra hagin volgut «pintar l'acusat com un depredador sexual» que tenia un 'modus operandi' marcat per perpetrar els abusos i considera que no hi ha cap prova que ho acrediti. De fet, Pladevall argumenta que no és que l'acusat «s'aprofités» de famílies en situació de vulnerabilitat sinó que ell mateix patia necessitats i havia hagut de recórrer a serveis socials.

La família de dues de les víctimes s'han personat com a acusació particular i la Generalitat també exerceix d'acusació en el cas d'una de les menors tutelada per la DGAIA. També han elevat a definitius els escrits de conclusions provisionals, segons fonts judicials. El judici ha quedat vist per a sentència.