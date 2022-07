El pacte de govern de Blanes trontolla

Tempesta política a Blanes. Blanes en Comú Podem (BeCP) creu que l’acord de govern firmat amb ERC que va potar Àngel Canosa a l’alcaldia l’any 2019 no s’està complint. Els comuns s’han donat 48 hores per intentar solucionar el conflicte i no descarten abandonar l’equip de govern, el que deixaria Canosa només amb el suport dels 5 regidors d’ERC dels 21 que té el plenari.

Jordi Urgell, primer tinent d’alcalde dels Comuns, no va voler donar detalls dels incompliments que denuncia la seva formació, i espera que «hi hagi una solució entre avui i demà». «A nou mesos de les eleccions, el millor per Blanes seria la continuïtat de l’equip de govern, però hi ha coses que han de canviar».

De la seva banda, l’alcalde Àngel Canosa va declinar ahir fer declaracions sobre aquesta qüestió.

L’arribada a l’alcaldia de Canosa va arribar després d’unes eleccions municipals en què tres formacions (ERC, PSC i BeCP) van obtenir cinc regidors. El pacte pacte de govern en minoria entre ERC i BeCP es va signar el 21 de juny de 2019. Dies abans, l’assemblea dels Comuns havia avalat un pacte amb el PSC, que finalment no va arribar, per acabar-se decantant per governar amb la força més votada.

D’aquesta manera, per primer cop des de la recuperació de la democràcia, l’alcalde de Blanes no era de PSC ni de CiU. De fet Canosa va ser el primer alcalde d’ERC a Blanes des de fa més de 90 anys, quan Bru Centrich va governar durant la Segona República.

Quan es va oficialitzar el pacte entre ERC i BeCP es va anunciar que Àngel Canosa i Jordi Urgell havien signat dos documents. D’una banda una Proposta d’Acord Municipal ERC-BeCP, que incorporava nou punts, i de l’altra tot un seguit d’acords inicials amb 15 punts, seguits pels acords programàtics, àrea per àrea.

Entre els punts acordats hi havia que, en cap cas els partits Junts per Blanes i Ciutadans, formarien part del nou govern ni hi estarien vinculats, així com que el pressupost municipal mantindria sempre un esforç major en tot el relacionat amb la pobresa i els problemes d’habitatge. La construcció de la Prefectura de la Policia Local i Protecció Civil; la Piscina de la Ciutat Esportiva; els projectes d’urbanització als barris de Valldolig i Els Pins en la seva zona turística i la Plaça 11 de Setembre; i la remunicipalització dels contractes privats eren altres eixos del pacte. Finalment, es va fer un posicionament institucional contra la construcció de la prolongació de l’autopista C-32, i es va anunciar que es treballaria per a la promoció i expansió del Mercat de Fruites i Verdures.