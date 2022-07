Qui fins ara ocupava el càrrec d’interventor a l’Ajuntament de Lloret de Mar, Josep Barberà i Boix, ha abandonat la plaça per incorporar-se a l’Ajuntament de Mataró en comissió de serveis i substituint a l’anterior interventor de la capital del Maresme, que es va jubilar fa poc. La llei catalana de l’empleat públic determina que es poden realitzar nomenaments en l’àmbit de la comissió de serveis «per raons d’urgència i motivades en necessitats dels serveis». D’aquesta manera, l’Ajuntament de Lloret ha nomenat una persona interina, de manera provisional per ocupar el càrrec, i ha publicat l’anunci de la provisió extraordinària, d’un any de durada, del lloc d’interventor tot i que Barberà, de moment, manté la seva plaça.