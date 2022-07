«Siguem hàbils, intel·ligents, rigorosos, però no deixem de somniar amb un futur millor en el qual les properes generacions tinguin una relació sana en el seu entorn natural. Una relació més sana que la que hem tingut nosaltres en els darrers anys, dècades i segles. Una relació en la que hem après dels errors de la humanitat i hem estat capaços de reorientar-nos cap a un benestar col·lectiu i comú. Marimurtra, n’estem segurs, és un exemple d’això». Ho va dir ahir el president de la Fundació Marimurtra, Jordi Xena, durant el pregó de Blanes, que va pronunciaracompanyat de dos dels patrons de l’entitat, Quim Valls i Christopher Witty.

El discurs va girar en relació a la importància entre la protecció de l’entorn natural i l’ésser humà, «estem llançant un missatge de conscienciació envers el canvi climàtic que marca els nostres temps» reafirmava Xena. La Fundació Marimurtra va aprofitar per denunciar que a causa del canvi climàtic «les zones de cactus de Marimurtra cada dia estan més boniques mentre que cada vegada és més costós mantenir les plantes que depenen d’un bon reg o fins i tot, les que necessiten un clima temperat per prosperar». Davant d’aquestes incerteses, Jordi Xena, es preguntava què faria en aquelles circumstàncies el fundador de la Fundació, Carl Faust, qüestió que va resoldre explicant que Faust utilitzaria Marimurtra com a plataforma per facilitar que la ciència, el coneixement i la conscienciació avancin.

«Ell mai va ser un científic, però va crear les condicions per a què els estudiosos de les ciències poguessin fer bé la seva feina» apuntava Xena.

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, va reivindicar els valors que representen al municipi, enllaçant amb la institució a qui s’ha demanat que s’encarregués enguany de fer el pregó, la Fundació Carl Faust: «Blanes manté el mateix encant, una ciutat on hi viuen veïns tant acollidors com els que va conèixer i acabar per enamorar a en Carles Faust. Som aquell racó del món on tothom voldria ser i on tothom té el seu espai (...) Igual que Carles Faust va somniar amb un jardí república de la biologia, el nostre poble ha de ser el de tots, el d’escurçar diferències i eliminar barreres».

Seguint la tradició encetada en aquest mandat l’any 2019, el seu parlament introductori també va comptar amb les aportacions de tres entitats de Blanes a qui se li va demanar: la Colla Gegantera, per celebrar el seu 30è aniversari; els pagesos de Blanes, perquè –tal com va explicar- es troben amenaçats per dos projectes que afectarien els seus conreus; i Rialles Blanes, que han celebrat els 40 anys de vida.

Mentre encara ressonaven els aplaudiments que ha suscitat el pregó, ha arribat la part més solemne de l’acte: quan l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha lliurat la Font Gòtica –la màxima distinció honorífica que atorga l’Ajuntament de Blanes- al pregoner d’enguany representat per Jordi Xena, Quim Valls i Cristopher Witty. Tot seguit, ha arribat un altre moment igualment destacat.

El regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz, acompanyat d’un representant de cada grup polític, va entregar el Trofeu Vila de Blanes a l’empresa guanyadora del 49è Trofeu Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava celebrat al 2019. En aquella ocasió el primer premi va ser per la Pirotècnia Valenciana, que precisament dispararà els seus efectes diumenge vinent.

Abans de donar per iniciada la festa, dues joves cantants de l’Escola de Música del Col·legi Santa Maria (Maria Micaeli i Berta Gámez) van interpretar una peça musical. Rere d’elles va actuar l’actor Quim Masferrer.