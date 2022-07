El grup municipal de Tossa Unida acusa el govern de «mala gestió tributària». La formació, que actualment està en l’oposició, critica les modificacions de crèdit que es van aprovar en el darrer ple. «Hi havia quatre milions d’euros de romanent i se’ls han anat gastant tots. Tampoc teníem el compte general aprovat», critica la portaveu de Tossa Unida, Mª Àngels Pujals. La formació insisteix que «hi ha proveïdors que tarden mesos a cobrar i, en general, creiem que la gestió és nefasta». Pujals subratlla que la seva gestió «és improvisada»: «Van fer un suplement de crèdit perquè les obres de l’edifici antic han costat un 50% més del que tenien contractat. Van fer una primera planificació i ara han vist que l’increment de cost els hi ha resultat amb un suplement de crèdit».

Per la seva banda, l’alcalde del municipi, Ramon Gascons, defensa que s’han realitzat «inversions per estimular l’economia del municipi»: «Quan vam entrar ens va tocar viure la covid-19 i els temporals glòria i filomena. Tot això tenint en compte que l’antic anterior de govern va demanar dos crèdits, un de 4 milions i un altre de 900.000 euros», explica el batlle. Segons Gascons, tot i que s’ha usat el romanent de quatre milions, s’ha invertit en iniciatives per «revitalitzar» l’economia local: «Hem baixat l’IBI un 10% durant dos anys. També el nostre objectiu era ajudar els empresaris locals i hem rebaixat l’endeutament del 75% al 37% actual. Estem amb una quota d’atur del 5% empatats amb Begur i Cadaqués. Ara tenim 2,4 milions de romanent i en mantindrem quan acabem el mandat».