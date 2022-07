L’Associació de Comerciants d’Arbúcies es va reunir dimecres amb l’Ajuntament i els representants del cos de policia local per tal de demanar un reforç de la seguretat. L’entitat apunta que «l’increment de la inseguretat i l’incivisme que viu el poble» requereix «l’adopció de mesures urgents per part del consistori». En concret, des de l’Associació de Comerciants d’Arbúcies es va demanar la presència de patrullatge a peu d’agents de la Policia Local i el compliment de les ordenances municipals d’Arbúcies, en concret la 49, sobre convivència.

Des de l’Ajuntament es van exposar diferents propostes, com per exemple, la petició, amb diferents pobles del voltant, d’una subcomissaria dels Mossos d’Esquadra, la incorporació de quatre agents nous al cos de Policia Local, dos dels quals estarien destinats a disseminats i afores d’Arbúcies, o la petició d’inspeccions de treball per detectar persones en situació irregular. L’alcalde Pere Garriga també es va comprometre a convocar una taula de diàleg amb representants de l’Associació i membres de l’equip de govern.

La junta de l’Associació de Comerciants valora positivament aquesta primera trobada però tem que «tot quedi en paraules». Els comerciants creuen que «calen mesures urgents i immediates per part de l’Ajuntament. En els últims mesos, han crescut el nombre de baralles, incidents i robatoris al poble que ens fan sentir insegurs» i afegeix que «des de l’Associació es farà tot el que estigui a la nostra mà per ajudar els nostres associats i la resta de comerços i petites empreses d’Arbúcies. No deixarem que s’apagui l'esperit de millora que tenim pel nostre poble», apunten en un comunicat.