Dos estius suspenent-los per «culpa» del coronavirus, enguany, finalment, Blanes podrà festejar el cinquanta aniversari del Concurs Internacional de Focs Artificials. Un concurs que, coincidint amb la Festa Major, atrau milers de visitants a les platges blanenques.

De castells de focs, com a tantes altres localitats en festes, ja se’n tiraven feia molts anys, però no va ser fins al començament dels setanta que van esdevenir competitius. Això ha propiciat, d’una banda, que les més prestigioses pirotècniques de l’estat espanyol hagin disparat al Concurs de Blanes. I d’una altra, que molts blanencs hagin adquirit uns coneixements bàsics (i no tan bàsics!) de pirotècnia. Qui més qui menys s’atreveix a fer una valoració del castell que es dispara cada dia: qui si han petat molt o poc, que si han fet molt o poc fum, que si han tingut ritme o no, que si han treballat poc o molt Sa Palomera (l’emblemàtica primera roca de la Costa Brava des d’on s’enlairen els petards) que si les palmeres han durat molt o poc...

Decididament, a Blanes tothom entén una mica de focs d’artifici. Sobretot els qui any rere any no es perden un sol dia dels quatre o cinc que acostuma a durar el concurs. Potser, els qui com els gironins en Temps de Flors o els pamplonesos per San Fermín, aprofiten per marxar i estalviar-se les massificacions i els problemes de mobilitat que «comporta» l’espectacle més imprescindible d’aquest estiu a la costa Brava (així els descriu la falca promocional que s’ha emès aquests dies) no hi entenguin tant.

La veritat és que, malgrat es tracti d’una manifestació artística d’art popular efímer, els focs d’artifici tenen una mena de magnetisme que atrau i fa les delícies de moltíssimes persones. En el cas de Blanes, a més, l’enorme gentada local i forastera que els ve a contemplar des d’alguna de les dues platges (la de la badia i la de s’Abanell) suposa un remarcable plus econòmic per a molts negocis d’hostaleria. Molts comencen a fer «l’agost» a finals de juliol, durant els cinc dies de foc.

Enguany, amb motiu del mig segle del concurs, s’ha editat un cartell especial. És obra del polifacètic artista blanenc Quim Serrano. Conegut i reconegut a molts circuits artístics internacionals, en Quim ha creat un cartell prou acolorit, prou ben compost i prou atractiu perquè tothom el pugui entendre i gaudir. Potser les reproduccions que algun despistat va fer imprimir sobre fons blanc (com no podia ser d’altra manera el cartell original de Quim Serrano té el fons negre, com les nits en les quals s’acostumen a disparar els focs) costen una mica més d’assimilar. Afortunadament, se n’han distribuït pocs exemplars.

Us convido, sigueu o no blanencs, a venir a veure els focs. Us asseguro que dir que el marc és incomparable, en aquest cas, no és un tòpic. A més, amb motiu d’aquest cinquanta aniversari, l’expectació i el nivell que exhibiran les pirotècniques, se suposa que serà molt alt. Tot i que malgrat tractar-se d’un concurs internacional, enguany no hi hagi firmes estrangeres, quan surtin aquestes línies encara tindreu un parell o tres de dies per venir a gaudir-los.