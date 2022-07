La població de Blanes, immersa en la celebració de la Festa Major, va recuperar ahir la diada castellera. L’activitat, que s’havia suspès durant dos anys per la pandèmia, va recuperar el seu format habitual. D’aquesta manera, la colla dels Maduixots de l’Alt Maresme i la Selva, així com la colla Guilats de la Selva, van realitzar una actuació prepandèmica a la plaça Verge Maria. Per la seva banda, la Colla Castellera Guillats de la Selva es va estrenar a Blanes amb aquesta actuació, que ha estat la primera de la seva història després de la seva presentació oficiall, ja que el seu bateig va tenir lloc a principis de juny.

La colla dels Maduixots va encetar la seva actuació amb un pilar caminant de 4 que va aixecar els primers aplaudiments. També van segellar un 4 de 6 amb agulla i un 3 de 7. Per la seva banda, la Colla dels Guillats va fer un pilar de 4, un 4 de 6 i un pilar de 4 de sortida. Les dues colles tornaran a actuar dimarts amb un pilar caminant des del Carrer Nou fins les escales de l’Església.