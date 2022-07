Els tres mossos de Santa Coloma acusats de tràfic de drogues, a un pas del judici

El caporal i els dos agents dels Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners investigats per traficar amb marihuana intervinguda, a un pas de judici. El jutjat d’instrucció 1 ha tancat la investigació i sosté que hi ha indicis per jutjar-los per delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública per tràfic de marihuana comès per funcionari públic, falsedat en document oficial, descobriment o revelació de secrets o furt. La interlocutòria, que no és ferma i es pot recórrer, sosté que, liderats pel caporal, van crear un entramat criminal, juntament amb dos investigats més que no són policies, per desviar droga comissada en operatius i tornar-la a posar en circulació. Després, segons el jutjat, es repartien els beneficis.

Després de mesos d’investigació, la Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra va desplegar l’operatiu el 3 de setembre del 2020, que es va saldar amb cinc detinguts. D’aquests, tres eren Mossos (un caporal i dos agents) de la comissaria de Santa Coloma de Farners. El jutjat d’instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ha dictat la interlocutòria de procediment abreujat, que posa punt final a la investigació i deixa tant els tres mossos com els altres dos implicats a un pas de judici. A la causa també hi havia hagut com a investigats dos mossos més, que finalment han quedat exonerats, i un traficant que va actuar com a delator i va denunciar el presumpte grup criminal. Atenent a la petició del fiscal Enrique Barata, el jutjat no veu indicis per jutjar el confident per cap delicte. D’entrada, perquè els tractes anteriors que aquest traficant hauria fet amb els mossos investigats no s’han pogut acreditar amb proves però també perquè ja va estar a presó per tràfic de drogues després que el caporal el detingués. Segons la investigació, va ser per aquest motiu que va decidir denunciar el presumpte entramat criminal. La interlocutòria del jutjat apunta que, al llarg del 2020, el caporal i els dos agents «es va aprofitar i van abusar de la seva condició de policies» i, juntament amb l’altre investigat que no és mosso, van orquestrar un grup criminal que es dedicava a sostreure marihuana comissada en operacions policials per, després, «desviar-la subreptíciament» per «al tràfic al mercat il·lícit». Segons la resolució, el caporal de la unitat d’investigació de Santa Coloma capitanejava la presumpta xarxa: «Com a caporal i cap operatiu del grup d’investigació de la secció de salut pública, tenia més experiència, autoritat i ascendència jeràrquica cap a la resta d’agents». El jutjat considera que la instrucció acredita indiciàriament que era qui s’encarregava «d’activar el grup», decidir com i quan s’emportarien la marihuana i, també, quina quantitat de la droga que hi havia en dipòsit havien de desviar. Un cop posava en marxa l’entramat i marcava l’objectiu, el jutjat considera que comptava amb el suport d’un altre dels mossos investigats amb qui, segons el jutjat, acostumava a treballar en parella: «L’ajudava materialment i directament per desviar la droga intervinguda, treure-la dels canals processals i policials sense despertar sospites i traslladar el material des de les instal·lacions policials o des del lloc de comís fins al domicili particular del tercer agent investigat». Preparació i venda Segons la resolució, el tercer mosso s’encarregava d’emmagatzemar temporalment la marihuana a casa seva i «assumia la funció de contacte» amb l’investigat que no és policia, a qui informava sobre la següent recepció de droga. Després, aquest processat, apunta el jutjat, la recollia de casa de l’agent i la traslladava al domicili que compartia amb la seva parella, on s’encarregava «d’assecar-la, preparar-la i fer els mostrejos per a futurs compradors» fins que obtenia «l’autorització per a la venda» per part del caporal. La parella del quart investigat no integrava el grup criminal, sosté el jutjat. Sí que estava al cas, però, de la presumpta activitat delictiva i se’n lucrava: «Amb ànim de benefici il·lícit, afavoria, promovia i col·laborava amb la seva parella per a la venda». La interlocutòria concreta que l’episodi que va precipitar la detenció dels sospitosos va ser quan la càmera de videovigilància de la comissaria de Farners va captar el caporal i un dels agents enduent-se sacs de marihuana comissada pocs dies abans.