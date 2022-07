L’Ajuntament de Tossa ha arribat a un acord de col·laboració amb l’Agrupació de Defensa Forestal de Lloret per a realitzar serveis de vigilància a les zones d’accessos a les cales i platges del terme, des de Cala Morisca a Cala Futadera.

El servei s’iniciarà els divendres i dissabtes a les 18:30h. i es portarà a terme fins a les 23:00h, amb l’objectiu de conscienciar a les persones que transiten per aquestes zones que no es pot fer foc de cap mena, ni a la sorra ni tampoc del tipus «fogonet» excursionista per escalfar petits estris. Aquest servei es portarà a terme fins a l’11 de setembre amb la possibilitat d’ampliar fins a octubre. La iniciativa neix a per l’increment d’excursionistes i visitants del camí de ronda a cales i platges, i que, a causa de les onades de calor i les nits tropicals, cada vegada hi estiguin més estona o es retirin més tard d’aquests espais.