La celebració del dia central de la Festa Major de Blanes, Santa Anna, s'ha pogut recuperar avui el 100% de les seves característiques després que l'any passat es va haver d'adaptar a les mesures restrictives marcades per la pandèmia. D'aquesta manera, al llarg del matí han tingut lloc les celebracions més tradicionals i arrelades en el temps.

Els actes s'han iniciat amb la sortida de la Comitiva Oficial que ha encapçalat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat de regidores i regidors de l'Ajuntament de Blanes, i representants de les forces de seguretat que operen a Blanes. Aquesta Comitiva ha sortit des de davant l'Ajuntament de Blanes, al passeig de dintre, i ha transcorregut al carrer ample a munt per arribar fins a la plaça de l'església. També els acompanyaven dos elements festius indiscutibles: els gegants de Blanes, i la música que han interpretat els membres de la Banda Musical i Mossèn Joan Batlle, que han obert el camí d'anada i tornada.

Es recupera el Ball de Morratxes davant l'Ajuntament de Blanes

La Comitiva Oficial ha emprès el camí de tornada per arribar de nou al punt de partida, la plaça dels Dies Feiners, on l'Esbart Joaquim Ruyra ha reprès el Ball de Morratxes, encapçalada de nou, per l'alcalde del consistori i, els regidors i regidores d'aquest que aprofiten per lliurar a un dels ballarins la 'vara d'alcalde', que forma part de l'atrezzo de la dansa. L'any passat aquest acte es va celebrar a la plaça de l'església, per evitar multituds.

Un tradicional ball que es remunta a l'Època Feudal

La història del Ball de Morratxes es remunta a l'Època Feudal, quan els comptes de Cabrera primer, i els senyors de Blanes després, governaven de manera feudal aquesta vila.

Hi ha dos grups de personatges ben diferenciats, fins i tot en la manera de vestir. Per una banda, els representants de l'Obreria amb l'alcalde al davant i per l'altra els representants dels vilatans «més humils».

Aquest ball va deixar-se de fer cap a la meitat del segle vint, i a l'any 2003 amb la intenció de recuperar els trets identitaris blanencs es va decidir recuperar la tradició.

Al 2011 s'hi va incorporar una novetat que s'ha mantingut des de llavors. Un cop finalitza l'execució del ball a càrrec del cos de dansa principal de l'Esbart Joaquim Ruyra, els espectadors també poden provar de fer un tram del Ball de Morratxes, ajudats per membres de l'Esbart.

Darrer dia del Concurs Internacional de Focs i Veredicte

El 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici finalitzarà avui amb el darrer espectacle dels cinc que hi haurà hagut en total. Avui actua la Pirotècnia Zaragozana, que tancarà el certamen.

El veredicte tindrà lloc demà divendres, en un acte públic que es farà al Teatre de Blanes a les set de la tarda. S'hi aplegaran els membres de la Comissió Tècnica i del Jurat Popular per emetre el veredicte de les pirotècniques guanyadores del primer i segon premi.

Finalment, la Festa Major de Santa Anna es tancarà dijous amb el tradicional Aplec de l'Amor a Cala Bona, a les deu de la nit amb el 'Tribut ABBA'.