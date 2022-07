Avui aprofitant la celebració de la Festa Major de Santa Anna a Blanes i els 30 anys de la Colla Gegantera del municipi s'ha presentat el nou vestuari i la restauració dels gegants del poble que l'han encapçalat l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, acompanyat de regidors i regidores del consistori. També han assistit membres del Club de Bàsquet Blanes, encapçalat pel seu president, Joan Burcet, qui ha lliurat al cap de colla dels Gegants, Esteve Rams dues samarretes de l'equip blanenc amb el número trenta, a nom dels dos nous jugadors, Gastó i Caterina.

Des de fa setmanes, els i les membres de la Colla Gegantera de Blanes han estat planificant la cerimònia que ha tingut lloc avui a les 11 del matí. Rere unes cortines liles s'amagaven els dos gegants –traslladats en secret a primera hora del matí-, fins que ha arribat el moment de tirar a vall els cortinatges i mostrar els canvis que se'ls han fet. Per començar, s'ha restaurat la seva estructura i pintura en un taller especialitzat, mentre simultàniament també s'ha aprofitat per canviar-los el vestuari, però, sense perdre els trets que els identifiquen.

Cerimònia Inaugural del nou vestuari dels Gegants

Abans de desfer la incògnita i descobrir el vestuari, hi ha hagut un breu torn de parlaments que han culminat amb Rams, transmetent a tothom la il·lusió que significa per a l'entitat haver pogut organitzar-ho tot. També han intervingut Clara Anglada, del 'Taller Aglà', que ha tingut cura de la restauració, així com Guillem Amorós, de 'Folk al Biaix'; i l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa.

Són dos tallers de gent jove que es dediquen a aquest tipus de treballs i encàrrecs personalitzats, i que posen la seva feina, coneixements i experiència al servei de la cultura tradicional i popular. Estan especialitzats en aquest àmbit pràcticament en totes les seves representacions. La Colla Gegantera de Blanes va decidir encarregar els treballs als dos tallers com una manera més de donar suport als nous talents que van sorgint.

En acabats els parlaments ha sonat una gravació que ha servit per assenyalar l'obertura de les cortines, alhora que s'ha exclamat un aplaudit 'Ben Trobats !!', alhora que ha sonat una sonora traca. Amb aquesta nova imatge, que no trenca amb la que tradicionalment els ha caracteritzat, els Gegants han protagonitzat aquest dimarts diverses activitats.

Balls de Gegants a la Parròquia Santa Maria i davant l'Ajuntament

Tothom qui ha participat als actes d'avui al matí haurà pogut admirar la restauració integral que se'ls ha fet. Primer, amb la cercavila de pujada a l'església, i després amb l'element afegit que s'ha fet abans de començar l'ofici solemne. La Banda Musical de Blanes i Mossèn Joan Batlle s'ha encarregat de tocar la música d'un ball mentre els dos gegants l'han executat davant de l'altar.

La mateixa música també ha tornat a sonar perquè ballessin de nou davant l'Ajuntament de Blanes, com a preàmbul del Ball de Morratxes. La música del seu ball és obra del compositor blanenc Rafel Comas, amb arranjaments del músic Xavi Pendon, un dels intèrprets de la cobla dels Biflats. Un dels actes que formaran part del 30è aniversari de la Colla Gegantera tindrà lloc a finals d'agost, amb la tradicional Trobada Gegantera.