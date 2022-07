L’Ajuntament de Lloret de Mar dissenyarà un servei municipal de bicis elèctriques compartides amb l’objectiu de reduir desplaçaments en cotxe i augmentar el transport actiu i sostenible. L’alcalde del municipi, Jaume Dulsat, explica que la iniciativa es financia a través d’una línia de fons Next Generation amb la qual pretenen desenvolupar aquest servei en els propers tres anys.

Dulsat recorda que el municipi de selvatà compta amb diversos trams de pendent i per això opten per fer un servei de bicis elèctriques que «ajudin a la gent a pedalar en les pujades» però que permetin a veïns i turistes desplaçar-se pel municipi amb aquest «transport actiu». Un dels usos que podria tenir seria el d’apropar els clients d’hotels més allunyats de la costa fins a les diferents platges que hi ha sense necessitat d’agafar el cotxe, que és el mitjà de transport més usat al municipi.

L’alcalde de la població apunta que aquest servei existeix en d’altres ciutats, com ara Barcelona o Girona, tot i que a Lloret de Mar aquesta xarxa serà exclusivament amb vehicles elèctrics. Conjuntament amb aquest nou servei, el consistori va rebre una altra ajuda europea per millorar la connectivitat en bici amb el desplegament de nous carrils. Aquesta infraestructura s’haurà de construir en els propers tres anys amb l’objectiu de millorar la connectivitat amb dues rodes en aquesta destinació turística.

Nou aparcament dissuasori

El consistori es mostra compromès en reduir la presència de vehicles de motor en el municipi i per això des d’aquesta temporada turística han optat per obrir un aparcament dissuasiu a l’entrada del municipi (al costat del parc aquàtic Water World). Aquest aparcament té una capacitat per a més d’un centenar de busos i també cotxes. A més, és un aparcament vigilat les 24 hores i gratuït. Tots els vehicles que aparquin en aquest nou recinte podran utilitzar la xarxa de busos municipals que els connectarà amb qualsevol punt de Lloret de Mar sense la necessitat d’agafar el cotxe. En paral·lel, el consistori també ha habilitat un portal web de reserves d’aparcament per als turistes que visitin el municipi.