El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat la condemna contra l’acusat que va matar a trets un empresari a Lloret de Mar el 2012. La secció tercera de l’Audiència de Girona va condemnar-lo el març a 18 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d’armes, una resolució que el processat va recórrer a l’alt tribunal català.

El TSJC descarta que la sentència no contingui prou proves per condemnar l’acusat, com reclamava la defensa, i subratlla que els onze indicis en què es van basar els membres del Jurat Popular per declarar-lo culpable són «inqüestionables». En la sentència, indica el TSJC, no s’observa «cap defecte valoratiu» ni és resultat del «seguidisme acrític del Jurat de la versió acusatòria del fiscal». «El Jurat va tenir en compte diversos indicis, que degudament interrelacionats, permeten situar l’acusat al lloc on es van produir els fets i a l’hora en la que es van efectuar els trets», manifesta la sentència d’apel·lació, i afegeix que l’acusat va oferir «explicacions contradictòries» durant el judici que no van ser «creïbles» pel Jurat. També li recrimina que no va justificar cap de les coartades que va inferir per defensar que no va tenir res a veure amb el crim.

L’acusat també va al·legar que s’han vulnerat els seus drets fonamentals perquè es va utilitzar una prova -un testimoni que va declarar durant la instrucció- per sustentar la condemna que s’havia practicat mentre el processat estava pendent d’un canvi d’advocat. Sobre això, el tribunal respon que tan ell com el seu lletrat -que era efectiu fins que no es va fer el canvi- van ser degudament citats i que amb tot van decidir no assistir a la testifical.

D’aquesta manera, el tribunal català desestima totes les pretensions de la defensa i confirma els 18 anys de presó imposats per assassinat i per tenir armes de foc sense llicència. Encara, però, pot acudir al Tribunal Suprem i formular un recurs de cassació, que exhaurirà la via del recurs.

Condemna per unanimitat

El Jurat va declarar culpable l’acusat per unanimitat, considerant que el 13 de desembre de 2012,

l’acusat, que segons testimonis es dedicava a extorsionar empresaris, va matar a trets la víctima en un solar solitari de Lloret. Havien quedat per «solucionar les coses d’home a home», i la víctima pensava fer-ho utilitzant un puny americà, però no s’esperava que l’acusat acudís amb una arma.

El cas s’ha jutjat deu anys després perquè l’acusat va fugir durant cinc anys de la justícia. Davant la resolució del Jurat, el magistrat va decretar presó pel condemnat, que es trobava en llibertat.