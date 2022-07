Caldes de Malavella subhastarà una parcel·la del Golf per 3,1 milions d’euros

L’Ajuntament de Caldes de Malavella va aprovar dilluns al vespre la venda d’una parcel·la amb un preu de sortida de 3.119.828,80 euros. La parcel·la en qüestió, que se subhastarà, consta de 10.831 metres quadrats de sòl urbanitzable i està situada en l’exclusiva urbanització de luxe PGA Caldes, al costat de la Nacional-II. Aquest terreny és el darrer sòl urbanitzable que l’Ajuntament posseeix en aquest espai. Un cop efectuada la subhasta, per la qual esperen recaptar gairebé quatre milions d’euros, el consistori es quedarà només amb una parcel·la de 50.000 metres quadrats dins el Golf que és apte per a equipaments, tot i que, segons l’alcalde, Salvador Balliu, encara no han rebut cap oferta formal per aquest darrer espai. La proposta es va aprovar amb 8 vots a favor (JxCat, PSC, Cs), 3 en contra (2 SOM i 1 Comuns) i 2 abstencions d’ERC.

En el mateix ple també es va aprovar la reforma i ampliació definitiva del projecte de la nova Biblioteca i Centre Cultural Francesc Ferrer i Guàrdia, que té un cost estimat de quatre milions d’euros (3.691.066 d’obra i 293.264 de mobiliari). Balliu, defensa que «és un projecte ambiciós, de 1.300 metres, valorat amb més de 3,5 milions d’euros i que compta amb subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona». De fet, l’Ajuntament espera finançar parcialment aquest nou equipament municipal amb part de la recaptació obtinguda de la subhasta de la parcel·la ubicada a la urbanització PGA de Caldes. «Això és un patrimoni de l’Ajuntament de Caldes, que ha anat fent inversions que han sigut fruit de la venda d’altre patrimoni. S’aprova el projecte de la biblioteca i s’aprova definitivament la subhasta pública amb la qual esperem recaptar uns 3,8 o 4 milions d’euros. Volem aprofitar l’ingrés de la parcel·la per finançar la biblioteca», va explicar Balliu. Sobre el projecte de la biblioteca, que es construirà en l’edifici que acollia l’antic ajuntament, l’alcalde va afegir que es tracta d’un edifici de 1.400 metres quadrats: «És un equipament molt gran que, a banda de la biblioteca, tindrà altres espais com una aula de formació, un espai jove, uns despatxos per entitats, i una terrassa d’uns 250 metres amb vistes a un bosc». L’aprovació inicial del projecte de la biblioteca, que preveuen que estigui enllestida el 2024, es va fer a principis d’any i va comptar amb les crítiques dels comuns pel cost de manteniment i les dimensions que tindrà l’equipament. Canvis a Esquerra El candidat a l’alcaldia d’ERC a Caldes de Malavella per les properes eleccions municipals, Josep Maria Fugarolas, va prendre possessió dilluns al vespre del càrrec de regidor al consistori caldenc, després de la renúncia de Dídac López al darrer ple celebrat el 30 de maig.