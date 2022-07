L'espectacle de la Pirotècnica Valenciana, disparat el diumenge 24 de juliol, ha estat proclamat guanyador del avançant que serà tot un honor tornar a Blanes l’any vinent per defensar el seu títol de campió. És la segona vegada consecutiva que la veterana empresa valenciana guanya el concurs, ja que el 2019, l'última edició que s'havia disputat, també en va ser la guanyadora.

La Pirotècnica Valenciana rebrà 6.000 € pel primer premi, així com dos contractes més en perspectiva: participar l’any vinent de nou al concurs de Blanes i tancar la Festa Major de Lloret el 2023. D’igual manera, l’empresa també rebrà el Trofeu Vila de Blanes, que li serà lliurat a l’inici del proper cicle festiu, en l’acte oficial del Pregó d’inici de la Festa Major de Santa Anna 2023.

L'empresa ha expressat l’orgull que significa per a ells participar i haver guanyat en dues edicions consecutives, avançant que serà tot un honor tornar a Blanes l’any vinent per defensar el seu títol de campió.

Proclamació del Veredicte al Teatre de Blanes

La proclamació del veredicte ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda en un acte públic que s’ha allotjat al Teatre de Blanes. Les votacions dels membres de la Comissió Tècnica i del Jurat Popular han propiciat que la pirotècnia valenciana hagi estat proclamada guanyadora, mentre que la Pirotècnia del Mediterrani, segona classificada, rebrà 2.000 € al haver obtingut el 2n Premi.

La Pirotècnia Valenciana va oferir el seu espectacle la nit del diumenge 24 de juliol, i tot just acabar, així com l’endemà dilluns, el què més es comentava a Blanes era el llistó tant amunt que va deixar la seva composició. Per la seva banda, la Pirotècnia del Mediterrani que va actuar just l'endemà, el dilluns 25 de juliol, també va deixar molt bones sensacions entre el públic.

La Comissió Tècnica està formada per 12 membres, mentre que al Jurat Popular n’hi ha 38. Mitjançant una fórmula matemàtica, la puntuació que atorga la part del jurat més experta té un major pes específic a l’hora de decidir la classificació. Les mateixes pirotècnies sempre han valorat de manera molt positiva aquesta fórmula, ja que entenen que els seus espectacles tenen un component popular indiscutible, però alhora fa falta que hi hagi una altra part que sàpiga valorar amb coneixements les novetats i elaborats dissenys que fan.

Els espectacles s'han valorat en cinc aspectes: la riquesa i varietat de colors, el ritme de llançament, l'originalitat i novetat dels efectes, si el foc aquàtic s’ha disparat als dos costats de Sa Palomera, i l’aprofitament de l’espai natural de l’entorn en la zona de dispar.

Sanció per a la Pirotècnia del Mediterrani

Abans que comencés l’acte del veredicte, els membres de la Comissió Tècnica han estat convocats per valorar un tema relacionat amb l’espectacle que va oferir dilluns a la nit la Pirotècnia del Mediterrani, guanyadora del segon premi. La raó és que, segons s’ha pogut comprovar a les gravacions d’aquella nit, la duració de la seva tirada de focs no va arribar als 18 minuts, tal com es marca a les bases del concurs.

Per això, s’ha posat en consideració als membres de la Comissió Tècnica quin tipus d’acció es volia prendre o no davant aquest incompliment de les bases, i s'ha decidir aplicar una sanció econòmica que com a màxim pot ser del 3% de l’import econòmic, segons es recull també a les bases del certamen.

El concurs d’enguany ha comptat amb un pressupost de 172.000 €, 42.000 € més en relació a l’anterior edició celebrada al 2019. Dels 172.000 € totals, 120.000 € han estat pels dispars de les cinc pirotècnies (cadascuna percep 24.000 €); 44.000 € són per despeses d’organització; i 8.000 € per als premis del concurs.