La Policia de Lloret arriba a un acord amb el govern i torna a fer hores extres

La Policia Local de Lloret de Mar torna a fer serveis extraordinaris. Els sindicats i l’equip de govern han arribat a un acord i s’ha aconseguit desencallar una situació que s’arrossegava des del mes de febrer. Fonts del CSIF agraeixen que finalment l’equip de govern, hagi tingut bona voluntat per solucionar el conflicte laboral.

Amb l’acord s’actualitza el preu dels serveis extraordinaris i també la seva compensació en temps, aspectes no actualitzats des de fa anys, segons asseguren fonts sindicals.

L’import de les hores dels serveis extraordinaris, com denunciaven fins ara, estava «descompensat» perquè l’ajuntament de Lloret de Mar les pagava per sota de l’import de les hores ordinàries, després de passar el 2017 a cobrar els conceptes retributius en una categoria superior (C1).

Des del CSIF per altra banda també s’agraeix haver arribat a un acord i la bona disposició final per part de l’alcalde, el regidor de làrea de seguretat, i la resta de l’equip de govern. La mesura de pressió de no fer serveis extraordinaris de reforç que s’havia allargat en ple estiu, es va aixecar el dia 6 de juliol després d’una assemblea i amb l’acord del govern local.