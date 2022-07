Els Mossos d'Esquadra investiguen nous casos de punxades a joves en locals d'oci nocturn de Lloret de Mar.

En les últimes hores se n'han conegut alguns de nous. Un d'ells s'ha denunciat aquesta matinada després que una jove alertés que li havien fet una punxada l'esquena -en teoria amb una xeringa- mentre estava de festa en un local d'oci nocturn de l'avinguda Just Marlés.

L'alerta s'ha rebut cap a les tres de la matinada i els Mossos de la comissaria de Blanes estan indagant sobre aquest cas i els anteriors. Amb aquest ja són 11 els casos succeïts a Lloret de Mar des de mitjans del 10 de juliol.

La policia investiga si aquestes punxades s'han realitzat com a un "joc" o bé hi ha realment algun objectiu i substància i que això pugui arribar a derivar en una submissió química. De moment, amb els cinc casos primers no s'ha pogut detectar cap mena substància en les analítiques. Aquesta pràctica tampoc ha derivat en cap delicte sexual ni de cap altre tipus, segons va informar la policia aquesta setmana.

En el cas de l'adolescent que estava en una discoteca de Lloret aquesta matinada, ha estat trasllada a l'hospital on se li han dut a terme les proves corresponents. De moment se'n desconeix el resultat.

A tot Catalunya, amb aquestes, ja són 14 els casos denunciats i investigats. Els Mossos insten a anar a un centre sanitari quan abans possible si s'és víctima d'aquest tipus de fet per tal de detectar si s'ha injectat cap substància.