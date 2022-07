L’Associació de Veïns de Lloret de Dalt reclama a l’Ajuntament de Lloret que asfalti una desena de trams de la urbanització que l’entitat porta reclamant que s’adeqüin des de fa dos anys. Des de l’entitat celebren que aquesta setmana s’hagin asfaltat dos dels trams del veïnat, al carrer de Llebeig, 2 i al carrer de Frontanyà, 18-20, però critiquen que només representen un 16% del total de treballs que s’havien demanat.

De fet, els veïns van presentar una instància l’any 2020 en què sol·licitaven l’asfaltatge dels carrers que, segons indiquen, han quedat malmesos per les arrels dels arbres. La resposta municipal a aquella instància va ser un compromís que s’inclourien els treballs d’adequació en els pressupostos de 2021. De la desena de trams que els veïns consideren «prioritaris», en destaquen set per la quantitat de bonys o esquerdes que hi ha a la carretera. Els set que més preocupen als veïns són els carrers Berga, Mestral, Ripoll, Serra del Berguedà i Súria de Lloret de Dalt.