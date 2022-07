La formació Vidreres Som Tots-ERC demana recuperar els plens presencials, que encara se celebren de manera telemàtica al municipi selvatà. Des de l’oposició critiquen que «és una qüestió de voluntat política, perquè som dels únics municipis de la comarca que continuem celebrant plens telemàtics». La formació subratlla que això representa un greuge per als veïns que no tenen els mitjans o els coneixements per visualitzar els plens de manera telemàtica i que fins ara s’apropaven presencialment a l’Ajuntament per presenciar el ple. «Ja fa massa temps que els veïns i veïns del municipi no poden participar-hi», critica la formació que reclama que es recuperi la presencialitat.