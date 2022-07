Lloret de Mar va registrar una ocupació hotelera del 82,2% durant la primera quinzena de juliol, segons dades de la plataforma Tourism Data System, que situen l’estada mitjana en 4,4 nits i el preu de comercialització 96,9 euros.

Les últimes dades turístiques de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), corresponents al mes de juny, indicaven que l’ocupació hotelera se situava encara un 15% per sota del 2019, quan va rebre 165.078 viatgers.

Una altra dada a destacar són les pernoctacions on, tot i que no s’assoleixen les xifres del 2019, el 70% corresponen a viatgers internacionals i el 30% a nacionals, unes proporcions iguals a les del 2019. En total aquest juny a la destinació es van generat 506.850 pernoctacions.

Per l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, «aquestes xifres mostren la recuperació del turisme internacional després de dos anys». Pel que fa a les nacionalitats internacionals el mercat francès es situa en primer lloc, amb un 20’87% del total, seguit del mercat britànic, alemany i belga. Dins del pla d’accions d’aquest 2022 Lloret Turisme ha inclòs l’acord amb diferents agències de comunicació i relacions públiques per dur a terme diferents accions promocionals en aquests països i impulsar així la recuperació de mercats tradicionals de Lloret de Mar donant a conèixer les novetats de la destinació i la seva oferta, la seva transformació i l’especialització en segments com poden ser el familiar o l’Adults Only.

D’altra banda, Lloret Turisme, conjuntament amb l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ha participat aquesta setmana enuna acció promocional vinculada a l’esdeveniment British Summer Championships, que enguany s’ha celebrat a la ciutat de Sheffield, amb l’objectiu de fer contactes amb els entrenadors dels clubs participants i captar estades d’entrenament a Catalunya.