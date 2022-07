L'Ajuntament de Blanes (Selva) reformarà un tram de l'avinguda de la Vila de Madrid amb l'objectiu d'acabar amb «una de les assignatures pendents des de fa molts anys». L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha destacat que aquesta via és «l'eix vertebrador del municipi» i serveix com a «via d'entrada dels visitants» però cal compaginar aquest trànsit amb una pacificació per donar seguretat als vianants i les bicicletes. Canosa ha avisat que el projecte s'ha fet pensant també a donar un espai per als veïns de Blanes. Les obres començaran quan s'acabi la temporada turística i els treballs duraran mig any i suposarà una despesa d'1,8 milions d'euros.

L'avinguda de la Vila de Madrid de Blanes és un dels punts on conflueixen més vehicles, bicicletes, patinets i vianants. Fins ara, hi ha dos carrils amb una velocitat màxima per anar a 30 km/h. A partir de l'any vinent, hi haurà un sol carril de circulació però amb voreres més amples i un carril bici. L'objectiu és pacificar aquesta via però compaginar-ho amb un dels punts d'entrada per a molts turistes a Blanes.

L'alcalde del municipi, Àngel Canosa, ha destacat que aquesta via és «un eix vertebrador» i per això el projecte de reforma integral ha de garantir la mobilitat de vehicles, especialment busos que transporten visitants. En aquest sentit, Canosa ha detallat que també hi haurà zones perquè aquests vehicles puguin «encotxar i desencotxar turistes». També s'eliminarà un dels dos costats que hi ha per a aparcaments, mantenint els de la banda oposada al mar. La finalitat és que hi hagi una línia de continuïtat de la via per la banda del mar per convertir-la en un espai més atractiu turísticament i que convidi a passejar fins a la platja.

El projecte preveu que l'avinguda de la Vila de Madrid compti amb molts més arbres, zones verdes i un carril bici que estarà al mateix nivell de la vorera, més elevat que la calçada. A més, en les zones d'encreuaments hi haurà una plataforma única, en què vorera, carril bici i calçada compartiran alçada. També es preveu la instal·lació de diversos bancs, dos d'ells seran intel·ligents i tindran plaques solars incorporades que permetran als vianants carregar el mòbil a través d'un carregador inalàmbric o de tres ports USB.

Sis mesos d'obres

Les obres arrencaran a partir de la tardor, quan s'acabi la temporada turística i tindran una durada de sis mesos. L'alcalde ha remarcat que era «impossible» reformar tota l'avinguda de cop sense afectar a una temporada turística i per això han optat per dividir les obres en tres trams. El primer d'ells anirà entre l'avinguda del Mediterrani i el carrer d'Enric Morera, i té un cost previst d'1,8 milions d'euros. Canosa ha avisat que possiblement el pressupost augmenti arran de l'encariment dels materials de construcció. Tot i això, avisa que el consistori està «preparat» per un possible sobrecost encara que vigilaran «de prop» com es justifica aquest augment de la despesa.

Amb aquesta primera fase de la reforma integral de l'avinguda de la Vila de Madrid, l'Ajuntament de Blanes vol resoldre «una de les assignatures pendents des de fa molts anys al municipi», que era l'actualització d'aquesta via. De fet, el projecte de reforma ja estava previst en el marc d'inversions plurianuals que es va aprovar el 2021. La segona fase de la reforma s'encarregarà de renovar el tram d'avinguda entre el Carrer d'Enric Morera i el de Mercè Rodoreda i tindrà un cost de 954.613 euros. L'últim tram serà entre el carrer de Mercè de Rodoreda fins al final de la via i costarà uns 1,37 milions.

Una avinguda camí al delta de la Tordera

La reforma de l'avinguda de la Vila de Madrid haurà de portar als vianants cap al delta de la Tordera, un espai natural que encara està pendent de dignificar. Per això l'alcalde de Blanes ha assenyalat que la nova avinguda no està pensada com un espai exclusivament per a turistes, sinó com una avinguda per a veïns del municipi perquè «s'hi sentin còmodes» tant si es desplacen a peu, en bici o en cotxe.