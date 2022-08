El regidor de Cs a l'Ajuntament de Blanes (Selva) ha demanat al PSC que faci «un pas endavant» i lideri un govern municipal alternatiu després de la trencadissa entre republicans i comuns. El PSC té cinc regidors, igual que ERC (que ara governarà en solitari) i que Blanes en Comú Podem (que passarà a l'oposició). El portaveu de Cs demana als socialistes valentia per formar «un govern constitucionalista» i d'aquesta manera Blanes «avanci el que no ha fet en els últims tres anys». El regidor taronja, Cristian Ortiz, també ha demanat a l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, que detalli les presumptes irregularitats de Rosa Aladern, la regidora dels comuns que ha generat el trencament del pacte de govern.

Després de l'anunci de la sortida del govern local per part de Blanes en Comú Podem, Cs ha demanat al PSC que s'alci com a alternativa de govern. Els socialistes tenen cinc regidors, igual que ERC i els comuns. Per això Cs creu que podrien constituir una alternativa de govern local i el portaveu de la formació, Cristian Ortiz, ha avançat que està obert al diàleg per arribar acords amb els socialistes. Ortiz considera que el «circ polític» que ha representat la sortida dels comuns del govern local esdevé una oportunitat per formar un «govern constitucionalista». A més, el portaveu de la formació taronja demana al PSC que deixi els problemes interns de banda i siguin responsables amb la ciutadania per formar un govern. Segons Cs, amb el PSC al capdavant es podria fer «un gir» a l'ajuntament per «avançar el que no hem fet en tres anys».

Finalment, en un comunicat Ciutadans demana a l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, que «detalli quines són les presumptes irregularitats» que l'han portat a retirar els càrrecs de govern a la regidora Rosa Aladern. En aquest sentit, el regidor creu que si hi ha irregularitats cal «denunciar els fets amb proves» perquè si no suposaria «tirar la pedra i amagar la mà». Cristian Ortiz ha exigit transparència en aquest cas al govern local i no descarta presentar alguna iniciativa per conèixer en profunditat aquestes sospites que ha mostrat l'alcalde amb l'exregidora d'Urbanisme.