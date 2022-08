El pacte de govern entre ERC i En Comú Podem a Blanes va quedar ahir dinamitat després que l’alcalde, el republicà Àngel Canosa, retirés les competències de govern a la regidora d’Urbanisme, Rosa Aladern (comuns), al·legant «manca de confiança» i assegurant que l’edil hauria realitzat algunes actuacions que «podrien constituir presumptes irregularitats en la seva gestió». Davant d’això, els comuns es van reunir en assemblea ahir al vespre i van decidir, per unanimitat, que no podien seguir al govern, del qual es consideren «expulsats». El portaveu d’En Comú Podem, Jordi Urgell, va lamentar que Canosa ataqués «l’honorabilitat d’una regidora» amb «acusacions infundades i sense proves», mentre que Aladern està disposada a anar als jutjats perquè considera que ha estat víctima d’una difamació.

Tal com havia avançat Diari de Girona, ahir al matí l’alcalde, Àngel Canosa (ERC), va signar un decret d’alcaldia per retirar totes les competències de govern a la regidora d’Urbanisme, Rosa Aladern, al·legant «manca de confiança» i assegurant que la regidora hauria realitzat algunes actuacions que «podrien constituir presumptes irregularitats en la seva gestió». De fet, Canosa -que no va voler fer declaracions més enllà d’un comunicat enviat per l’Ajuntament- va dictar també la incoació d’un expedient d’informació reservada amb l’objectiu de «determinar la naturalesa d’algun d’aquests fets». L’alcalde va manifestar que tot el procés s’ha fet des del més «absolut respecte» per la presumpció d’innocència, però també «des de la voluntat d’actuar fermament en la defensa de la bona gestió pública». La resolució va entrar en vigor de forma immediata, de manera que Aladern va deixar de ser ahir mateix tercera tinent d’alcalde, membre de la Junta de Govern i regidora d’Urbanisme, Enginyeria, Obra Pública i Neteja i Recollida de Residus. Segons el comunicat del consistori, les seves competències van passar a ser assumides temporalemnt per l’alcalde, a l’espera de ser «redistribuïdes» amb «la voluntat de respectar l’actual pacte de govern». Canosa va explicar que a mitjans de juliol ja havia comunicat al portaveu dels comuns, Jordi Urgell, la seva intenció de retirar les competències a Aladern, i va dir que des de llavors els dos socis han mantingut diverses trobades per tractar aquesta qüestió.

La decisió, però, no va caure gens bé entre els comuns, que ahir al vespre van celebrar una assemblea a la sala de plens de l’Ajuntament on van decidir, per unanimitat, que no podien continuar formant part del govern amb ERC, del qual se senten «expulsats». Urgell, visiblement enfadat, va afirmar que era «impensable» que En Comú Podem pogués continuar governant amb un grup municipal «que ataca l’honorabilitat d’una regidora sense cap tipus de fonament ni prova». El portaveu va assegurar que el seu grup ha «treballat de valent» durant tres anys, i considera que ara Canosa «vol posar-se totes les medalles i tallar les cintes, apropiant-se de la feina dels comuns». En aquest sentit, va lamentar la «jugada maldestre» de l’alcalde i va criticar que Canosa, com a advocat, sigui capaç de llançar «acusacions infundades» i sense aportar cap prova.

També es va mostrar molt indignada la regidora afectada, Rosa Aladern, que va considerar la seva expulsió com «una maniobra de l’alcalde per tenir més presència pública i protagonisme», i va considerar que la decisió s’havia pres «sense cap mena de fonament». De fet, Aladern va assegurar que està disposada a anar als tribunals per difamació.

Ara, els comuns passaran a l’oposició i ERC governarà amb cinc regidors. Tot i que l’aritmètica permetria una moció de censura, els comuns asseguren que no està sobre la taula. Almenys, de moment.