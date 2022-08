L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha anunciat que seguirà al govern municipal tot i que només tingui cinc regidors. La sortida dels comuns no alterarà el rumb, segons Canosa, malgrat que és conscient que caldrà arribar a molts acords amb la resta de grups per tirar endavant els projectes. De fet, el batlle confia que els comuns donin suport al govern local en determinats projectes. Per la seva banda, el portaveu de Blanes en Comú Podem, Jordi Urgell, ha avisat que faran una oposició crítica. Malgrat tot, Urgell ha remarcat que no s'instal·laran en el 'no' permanent, però sí que exigiran diàleg i negociació.

ERC dinamita el pacte de govern amb els comuns a Blanes Aquest dimarts al matí s'ha oficialitzat la sortida dels cinc regidors de Blanes en Comú Podem del govern municipal després que els membres de la formació hagin presentat al registre d'entrada la seva renúncia als càrrecs de govern. Aquesta decisió suposa que ERC quedi en solitari al govern i l'alcalde, Àngel Canosa, ha assegurat que mantindran el mateix full de ruta que hi havia fins ara. Canosa ha lamentat que els comuns hagin interpretat la destitució de la regidora d'Urbanisme com un "trencament del pacte de govern" ja que els republicans en cap moment ho han plantejat com a tal. Malgrat tot, el republicà agraeix la feina feta als comuns durant els tres anys de govern compartit. A partir d'aquí, l'alcalde ha detallat que en els propers dies s'aprovarà un cartipàs nou en què els cinc regidors d'Esquerra assumiran totes les funcions de govern. Àngel Canosa ha assegurat que treballaran amb "la mateixa il·lusió" però sent conscients de la falta de suports que tindran per tirar endavant els projectes. Tot i així, el batlle es mostra confiat en poder comptar amb el suport de Blanes en Comú Podem en determinats projectes que han engegat conjuntament o tenien previst fer-ho. Investigacions internes Sobre les possibles irregularitats, Canosa ha subratllat que han obert "diligències prèvies" per esbrinar què ha passat amb la regidora Rosa Aladern al capdavant de l'àrea d'Urbanisme. L'alcalde ha destacat que hi havia algunes accions que havien fet aixecar sospites i fins i tot, algunes decisions que havia pres la regidora "anaven en contra" de la voluntat de l'equip de govern municipal. Tot i així, l'alcalde creu que cal mantenir la discreció amb aquestes accions fins que no s'hagi finalitzat aquesta investigació interna que ajudi a esclarir què ha passat. Una vegada hi hagi uns resultats concloents, l'alcalde ha anunciat que ho comunicarà a la resta de grups amb "confidencialitat". "No és una sortida, és una expulsió" Per la seva banda, els cinc regidors de Blanes en Comú Podem han avisat que passaran a l'oposició i tindran un comportament crític, tot i que sí que estan oberts a negociar i acordar determinats projectes. El portaveu de la formació, Jordi Urgell, considera que la destitució de la regidora d'Urbanisme suposava una vulneració del pacte de govern i per això l'assemblea del dilluns va acordar sortir de l'executiu municipal. "No és una sortida, és una expulsió del govern", assegura Urgell. A més, el portaveu dels comuns critica les acusacions que ha fet l'alcalde "sense proves" de la regidora d'Urbanisme. Considera que si tenia sospites hauria d'haver iniciat els tràmits pertinents preservant la presumpció d'innocència, abans de prendre aquesta decisió. Urgell ha afegit que de moment ja han posat tots els serveis jurídics a disposició de la regidora Aladern perquè ella prengui les mesures que consideri necessàries amb l'alcalde. Malgrat tot, Jordi Urgell considera que les declaracions i acusacions de Canosa "no són dignes d'un advocat i encara menys d'un alcalde.