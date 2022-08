La regidora dels comuns a Blanes Rosa Aladern, a qui l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), va retirar les competències d'Urbanisme propiciant així el trencament del Govern, ha carregat durament aquest matí contra el batlle. Entre altres, l'ha acusat de «faltar a la veritat» en relació al nou tanatori, ja que segons ella Canosa té més informació de la que diu i ha intentat que aquesta no arribi a l'oposició, i ha assegurat que el conveni de Peixos Ros, que des del seu punt de vista ha «maltractat» l'empresa, va sortir directament d'alcaldia. Aladern creu que la seva expulsió del Govern respon a una «maniobra electoralista» de l'alcalde, a qui acusa de tenir un «malaltís» afany de protagonisme i divisme. «Qui ha fet la feina som els comuns, i ara ell es vol penjar les medalles», ha lamentat.

Aladern, que ha estat acompanyada pel co-coordinador dels comuns a Girona, Joan Salmeron, afirma que està preocupada per quatre temes. Un d'ells és el nou tanatori, que ha aixecat una onada de preocupació entre els veïns, que va dur l'Ajuntament a emetre una nota de premsa garantint que no hi havia cap projecte concret ni una ubicació definida. Aladern, però, afirma que Canosa «falta a la veritat» i té més informació de la que admet, ja que s'ha reunit amb els promotors i és coneixedor del projecte, ja que se li ha exposat en diverses ocasions, tant per part dels promotors com de la regidora i tècnics municipals. Aladern indica que l'àrea d'Urbanisme no ha rebut un projecte de forma oficial, però diu que l'Ajuntament està al corrent de l'interès i proposta del promotor per fer el tanatori (que no crematori). A més, lamenta que el batlle no hagi volgut comunicar la informació als grups de l'oposició, tot anul·lant la reunió que hi havia prevista.

En segon lloc, Aladern també ha criticat el conveni urbanístic de l'acord marc amb Peixos Ros. Segons la regidora, el conveni va sortir directament d'alcaldia, no d'Urbanisme, i creu que l'empresa ha estat clarament «maltractada» i que els seus tràmits es van dilatar en el temps. Pel que fa a la neteja, com a responsable de NORA, Aladern ha lamentat que no va poder ocupar un lloc al consell, on hi havia dos membres d'ERC. De la mateixa manera, ha lamentat que cada cop que ha demanat una major dotació per a la neteja, des d'ERC s'ha argumentat que no hi havia pressupost.

Finalment, també ha lamentat el tracte que es dona al personal de l'Ajuntament, ja que se'l «qüestiona» i sovint no es cobreixen llocs de treball, amb la major càrrega que això comporta. En aquest sentit, Aladern ha acusat l'alcalde de tenir un caràcter autoritari i desconfiar de tothom. Pel que fa a Salmeron, assegura que l'executiva dels comuns i Podem dona suport a Aladern, ja que no tenen motius per dubtar-ne. Salmeron ha criticat que s'hagi obert un expedient sobre les suposades irregularitats d'Aladern sense comunicar-ho a l'afectada, i creu que Canosa ha optat per la tàctica d'obrir el ventilador i «escampar merda».