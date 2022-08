La Policia Local de Lloret ha recuperat un cotxe d'alta gamma robat -valorat en uns 100.000 euros- a Lloret de Mar. Els lladres van aconseguir les claus del vehicle després de robar-les d'una guixeta d'un establiment de lleure, juntament amb altres pertinences com un mòbil d'alta gamma i objectes de valor.

El vehicle el van poder localitzar al Maresme gràcies al seguiment que va fer la Policia de Lloret amb una aplicació del mòbil de les víctimes i les càmeres lectores de matrícules. Els agents van comprovar que estava circulant per la zona de la costa i va alertar les policies de la zona i en aquest cas, el van poder recuperar al límit de les poblacions de Canet de Mar i Sant Pol de Mar. Les policies locals de les dues poblacions del Maresme van detenir al conductor per ser presumpte autor d'un robatori amb força i ús del vehicle.

Els fets es remunten a aquest dilluns 1 d'agost, quan cap a tres quarts de quatre de la tarda una família que havia passat el dia a Lloret es va adonar que li havien sostret les seves pertinences d'una taquilla de l'establiment de lleure on havien estat. A més, un cop van accedir a l'aparcament privat es van trobar que tampoc hi havia el seu vehicle.

Arran dels fets, van anar a la comissaria de la Policia Local per fer la denúncia. Els agents locals, segons informa el cos policial, van fer la visualització de les càmeres de matrícules d’entrada i sortida al municipi i va detectar el vehicle a la sortida del municipi i en direcció Blanes.

A més, la víctima i denunciant va explicar a la Policia Local que podria localitzar el vehicle a través d'una aplicació del mòbil de la marca del vehicle però com que li havien robat el mòbil i l'app té reconeixement facial no hi podia tenir accés.

Tot i això, els agents van fer gestions per activar l’app i localitzar el vehicle. Finalment, el van caçar circulant a l’autopista C-32 en direcció Mataró i posteriorment a la Nacional II en direcció Canet de Mar.

Arran de la geocalització, la Policia Local de Lloret va comunicar a la resta de Policies Locals del Maresme i els Mossos d’Esquadra per on estava i finalment van poder aturar el vehicle i van detenir el conductor entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar per ser presumpte autor d'un robatori amb força i ús del vehicle.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, destaca en un comunicat “la ràpida actuació de la Policia Local amb l’ajuda que donen eines com el sistema de lectura de vehicles així com la bona coordinació amb la resta de cossos de seguretat han estat claus pel bon desenvolupament d’aquesta incidència”.