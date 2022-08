El ciclista que ahir va resultar ferit crític en un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona. El seu pronòstic és reservat, segons han informat fonts del centre sanitari.

El greu sinistre viari va tenir lloc a la GI-533 i per causes que es desconeixen i els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen, un cotxe va atropellar el ciclista en aquesta via local de la Selva.

El SEM va atendre el ferit després de la greu envestida i el va evacuar ferit crític amb l'helicòpter fins a l'hospital Trueta, lloc on roman ingressat.

Aquest sinistre viari va ocórrer en un dia on es va registrar un accident mortal, en aquest cas a Llagostera. La conductora d'un cotxe va morir en un xoc amb un camió quan circulava per la C-65.