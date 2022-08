Lloret de Mar va aprovar ahir el projecte per edificar el camí de ronda entre cala Gran i cala Trons, que té un pressupost de 3.800.878,17 euros i correspon a un dels trams nord que falten per completar del camí de ronda. L’Ajuntament preveu adherir-se a alguna línia d’ajudes europees per tal de finançar-ne el desenvolupament. Per dur a terme l’execució del camí de ronda el consistori ha expropiat a quatre parcel·les per un valor de 15.821 euros a tres propietaris sumant un total de 621 metres quadrats que passaran a ser de titularitat municipal. Dues d’aquestes parcel·les estan catalogades com a sòl rústic i dues són sòl urbà. De fet, l’Ajuntament desconeix la titularitat d’una de les parcel·les, de 19 metres quadrats, que s’ha d’expropiar.

El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, explica que el projecte preveu la divisió dels treballs en cinc trams, ja que n’hi ha dos que s’han de fer des de zero. "Cal assegurar el tema de les esllavissades i hi ha dos trams que estan sense fer. Aprovant el projecte executiu podrem accedir a fons europeus per als quals ens demanen un pressupost real". Pel que fa als trams que s’han d’expropiar, Robert precisa que "són petits trams". El fet de dividir el projecte en cinc trams permetrà, segons explica el regidor, subdividir els treballs, ja que, insisteix, l’execució de l’obra depèn de la subvenció "hi haurà dos trams que s’hauran de refer sencers, per tant, tampoc tindria sentit començar per aquests dos trams. De totes maneres el calendari i l’execució dependrà de la subvenció que ens donin". Tot i l’aprovació inicial del projecte, que estarà sotmès a exposició pública durant 30 dies en què es podran presentar al·legacions. La voluntat municipal, en cas d’obtenir la subvenció, seria iniciar le sobres al 2024.

El camí de ronda: una prioritat

L’Ajuntament exposa que l’adequació del camí de ronda "és una prioritat" per al consistori i un element més per a impulsar el turisme esportiu i familiar del municipi selvatà. "Connectar Blanes i Tossa per Lloret amb el camí de ronda és una prioritat. De fet, els nostres visitants i veïns gaudeixen del tros nou sud, i estem executant les obres del tercer tram que uneix Fenals i el Castell de Sant Joan que preveiem que estiguin acabades a finals d’octubre amb la qual cosa quedarà connectat Lloret amb Fenals", explica el regidor d’Urbanisme.

Robert afegeix que el repte esdevindrà finalitzar la part nord del camí de ronda, la connexió amb Tossa de Mar, ja que pel mig hi ha el complex de Can Juncadella, que des de fa anys ha esdevingut un estira-i-arronsa de litigis judicials. "Es complica més pel tema de Can Juncadella, però des de l’equip de govern hem fet molta feina en aquest sentit i continuarem treballant-hi", conclou Robert.