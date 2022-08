L'Audiència de Girona ha absolt dels delictes d'agressió sexual, lesions i robatori amb violència l'acusat d'amenaçar la companya de pis amb un ganivet a Blanes (Selva) i fer-li tocaments mentre li deia "ets la meva dona, has de tenir sexe amb mi o et mato" el 19 de juliol del 2019. El processat s'enfrontava a una condemna d'11 anys de presó i 1.200 euros de multa. La sentència de la secció tercera conclou que "no ha quedat acreditat que l'acusat intentés tenir accés carnal amb la víctima colpejant-la i amenaçant-la amb un ganivet per vèncer la seva oposició ni tampoc que li sostragués el telèfon mòbil". El tribunal només el condemna per amenaces lleus a l'altre habitant de l'immoble i li imposa una multa de 180 euros.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Fátima Ramírez, recull que la segona setmana de juliol del 2019, l'acusat va anar a viure temporalment a casa de la víctima, a Blanes. Va ser ella qui el va acollir perquè el processat no tenia cap altre lloc on allotjar-se i es coneixien. Al pis, també hi vivia un altre home.

La fiscalia demanava una pena d'11 anys de presó i 1.200 euros de multa per dos episodis violents pels quals l'acusava. El primer, hauria tingut lloc el 17 de juliol del 2019 quan, segons sostenia l'acusació pública, va propinar dos cops de puny a la cara a la víctima. El segon, el del 19 de juliol.

L'Audiència conclou que ni l'atac del 17 ni el de dos dies després s'han pogut acreditar al judici. La sala argumenta que, a diferència del que sol passar en la majoria de delictes contra la llibertat sexual, en aquest cas hi havia un testimoni quasi directe dels fets: l'altre company de pis que, segons la víctima, estava dormint en una habitació, es va despertar quan ella va començar a cridar i li va treure el processat de sobre.

El tribunal, però, remarca que les declaracions de víctima i testimoni tenen "un seguit de contradiccions" tant "entre les prestades a les diferents fases del procediment com entre elles mateixes". Per això, apunta que sorgeixen "dubtes" sobre la seva credibilitat i fiabilitat que impedeixen que el tribunal arribi a la convicció que els fets passessin com descriu la fiscalia. La sentència considera que el fet que l'acusació pública descartés fer l'informe al final del judici indiquen que és una opinió "compartida" amb el ministeri fiscal.

La sentència desgrana les nombroses contradiccions que ha detectat, tant entre els relats de víctima i testimoni que no casen com amb les declaracions que cadascun ha anat fent al llarg de la investigació. Hi ha, per exemple, ubicacions diferents de l'atac dins del pis, el moment en què el processat va treure el ganivet i què va fer amb ell, la frase que va dir manifestant presumptament que tenia intenció de forçar la víctima a tenir relacions sexuals o la inexistència d'informes mèdics que corroborin que la colpegés.

La sala també creu que hi podria haver un ànim de perjudicar el processat perquè ell mateix va declarar que el volien fer fora del pis, situació reconeguda per la víctima i l'altre ocupant de l'immoble perquè deien que era "agressiu": "Introdueix l'existència d'una causa d'incredibilitat subjectiva, un motiu per voler-lo perjudicar. No diem que efectivament existís sinó que no es pot descartar".

"En definitiva, les contradiccions existents entre els testimonis i entre les seves mateixes manifestacions, la possible existència d'una causa d'incredibilitat subjectiva entre ells i l'absència de dades que corroborin objectivament l'existència dels fets denunciats impedeixen que les declaracions dels testimonis arribin a ser prova de càrrec suficient per sustentar una condemna contra l'acusat", conclou la sentència.

Per això, la secció tercera l'absol dels delictes d'agressió sexual, lesions i robatori amb violència, perquè la fiscalia també l'acusava d'haver aprofitat la situació per robar-li el mòbil a la víctima.

L'Audiència només el condemna per un delicte d'amenaces lleus. Aquí, la sentència recull que cap a les onze de la nit, hores més tard de marxar del pis i avisar la policia, l'acusat va tornar a l'immoble. A dins, hi havia l'altre habitant. Com que no podia entrar, va començar a picar insistentment. Espantat, l'altre inquilí va avisar els Mossos d'Esquadra que, quan van arribar al lloc, van enxampar el processat encara colpejant la porta. Quan els agents el van aconseguir separar i l'home va obrir la porta, el va amenaçar de mort dient-li "fill de puta, et mataré". L'Audiència li imposa una multa de 180 euros.