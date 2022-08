L’ampliació de Water World Lloret, un pas més a prop de fer-se realitat

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat aquesta setmana una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal de permetre instal·lar elements desmuntables en un terreny no urbanitzable, de 8.000 metres quadrats, annexat al parc aquàtic Water World Lloret on l’empresa vol projectar una ampliació que preveu inaugurar el maig de 2024.

El regidor d’Urbanisme del municipi, Albert Robert, exposa que la modificació no representa cap edificació i que, tot i l’aprovació d’aquesta modificació, els caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els Serveis Territorials d’Urbanisme: «Sense haver de fer una modificació del planejament, hem aprovat que en aquest terreny forestal s’hi puguin instal·lar elements desmuntables, de manera que tot el terreny tingui la mateixa classificació urbanística». Robert afegeix que l’equip de govern es mostra propens al creixement del parc perquè «pensem que és imprescindible. És bon senyal perquè és un dels parcs aquàtics més importants de Catalunya i d’Europa i posiciona la marca de Lloret de Mar». Sense haver de fer una modificació del planejament, hem aprovat que en aquest terreny forestal s’hi puguin instal·lar elements desmuntables de manera que tot el terreny tingui la mateixa classificació urbanística Albert Robert - Regidor d'Urbanisme de Lloret de Mar Una inversió de cinc milions El director del parc, Julià López-Arenas explica que l’empresa va adquirir la finca annexa l’any 2018 i des d’aleshores treballen en el projecte d’ampliació del parc, que preveu implementar una nova zona infantil amb set tobogans per a infants de fins a vuit anys i un nou tobogan per a adults amb una inversió que rondarà els cinc milions d’euros. Tot i això, López-Arenas exposa que són conscients que el projecte «encara és preliminar»: «Hi haurà una atracció emblemàtica, que serà única a Europa i una zona infantil nova. De fet, l’any passat vam inaugurar una via infantil a Platja d’Aro, però aquesta de Lloret serà més gran i tindrà sis-set tobogans pensats per a nens de fins a 7 o 8 anys. Pensem, si tot va bé, que inaugurarem el parc infantil el maig de 2024 i el maig del 2025 estrenarem l’atracció. No puc precisar més perquè hi ha components que són molt preliminars i falta, entre d’altres, l’aprovació de l’ACA i dels Serveis Territorials d’Urbanisme». Hi haurà una atracció emblemàtica que serà única a Europa i una zona infantil nova Julià López-Arenas - Director de Water World Lloret El projecte d’ampliació s’ha encarregat a l’empresa canadenca ProSlide Technology i preveu incorporar un tobogan model Double Tornado Wave60, que permet fer descensos amb inflables de fins a cinc persones. Aquest imitarà el model del tobogan que porta el mateix nom i és una de les atraccions principals de l’Universal Volcano Bay d’Orlando, als Estats Units. El parc infantil que es projectarà, el Ride House Custom, incorporarà set tobogans de diferents graus de dificultat per a infants de fins a 8 anys.